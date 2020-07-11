В 20:00 начнется митинг на площади Рабина в Тель-Авиве. Список перекрытых улиц

Пресс-служба полиции перекрывает улицы в районе площади Рабина в Тель-Авиве, на которой в 20:00 начнется митинг протеста против действий правительства в период эпидемии. Организаторы акции заявили, что "речь идет об экономическом, а не о политическом протесте", подчеркнув, что во время митинга не будут выступать политики.



Список перекрытых улиц:



улица Ибн-Гвироль будет перекрыта в обоих направлениях на участке между улицами Шауль а-Мелех и Арлозоров;



улица Давид а-Мелех – от улицы Вайцман до Ибн-Гвироль;



улица Гордон – от улицы Шломо а-Мелех до улицы Малкей Исраэль;



улица Малкей Исраэль – от бульвара Бен-Гурион до бульвара Хен в обоих направлениях;



бульвар Хен – от улицы Нецах Исраэль до Фришман;



бульвар Бен-Гурион – от улицы Шломо а-Мелех до Ибн-Гвироль в обоих направлениях;



улица Адаса – от улицы Шломо а-Мелех до Ибн-Гвироль;



улица Блох – от улицы Арлозоров до Ибн-Гвироль в обоих направлениях



Водителям рекомендуется использовать аппликацию waze при планировании машрутов в центре Тель-Авива.

Полиция обратилась к организаторам и участникам мероприятия с призывом соблюдать социальную дистанцию и не снимать масок, пока они находятся в общественном пространстве.