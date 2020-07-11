В 20:00 начнется митинг на площади Рабина в Тель-Авиве. Список перекрытых улиц
Пресс-служба полиции перекрывает улицы в районе площади Рабина в Тель-Авиве, на которой в 20:00 начнется митинг протеста против действий правительства в период эпидемии. Организаторы акции заявили, что "речь идет об экономическом, а не о политическом протесте", подчеркнув, что во время митинга не будут выступать политики.
Список перекрытых улиц:
улица Ибн-Гвироль будет перекрыта в обоих направлениях на участке между улицами Шауль а-Мелех и Арлозоров;
улица Фришман – от площади Масарик в обоих направлениях;
улица Давид а-Мелех – от улицы Вайцман до Ибн-Гвироль;
улица Гордон – от улицы Шломо а-Мелех до улицы Малкей Исраэль;
улица Малкей Исраэль – от бульвара Бен-Гурион до бульвара Хен в обоих направлениях;
бульвар Хен – от улицы Нецах Исраэль до Фришман;
бульвар Бен-Гурион – от улицы Шломо а-Мелех до Ибн-Гвироль в обоих направлениях;
улица Адаса – от улицы Шломо а-Мелех до Ибн-Гвироль;
улица Блох – от улицы Арлозоров до Ибн-Гвироль в обоих направлениях
Водителям рекомендуется использовать аппликацию waze при планировании машрутов в центре Тель-Авива.
Полиция обратилась к организаторам и участникам мероприятия с призывом соблюдать социальную дистанцию и не снимать масок, пока они находятся в общественном пространстве.