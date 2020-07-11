Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
29 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле11 июля 2020 г., 18:37

В 20:00 начнется митинг на площади Рабина в Тель-Авиве. Список перекрытых улиц

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Пресс-служба полиции перекрывает улицы в районе площади Рабина в Тель-Авиве, на которой в 20:00 начнется митинг протеста против действий правительства в период эпидемии. Организаторы акции заявили, что "речь идет об экономическом, а не о политическом протесте", подчеркнув, что во время митинга не будут выступать политики.


Список перекрытых улиц:

улица Ибн-Гвироль будет перекрыта в обоих направлениях на участке между улицами Шауль а-Мелех и Арлозоров;


улица Фришман – от площади Масарик в обоих направлениях;

улица Давид а-Мелех – от улицы Вайцман до Ибн-Гвироль;

улица Гордон – от улицы Шломо а-Мелех до улицы Малкей Исраэль;

улица Малкей Исраэль – от бульвара Бен-Гурион до бульвара Хен в обоих направлениях;

бульвар Хен – от улицы Нецах Исраэль до Фришман;

бульвар Бен-Гурион – от улицы Шломо а-Мелех до Ибн-Гвироль в обоих направлениях;

улица Адаса – от улицы Шломо а-Мелех до Ибн-Гвироль;

улица Блох – от улицы Арлозоров до Ибн-Гвироль в обоих направлениях

Водителям рекомендуется использовать аппликацию waze при планировании машрутов в центре Тель-Авива.

Полиция обратилась к организаторам и участникам мероприятия с призывом соблюдать социальную дистанцию и не снимать масок, пока они находятся в общественном пространстве.

facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:37 В 20:00 начнется митинг на площади Рабина в Тель-Авиве. Список перекрытых улиц
17:36 ДТП на территории местного совета Хевель Модиин; пострадал мотоциклист
16:56 Мэр Раананы прервал теннисный турнир, организованный с нарушением карантинных ограничений
12:54 Родители 12-летней девочки заявили, что она подверглась изнасилованию на берегу Кинерета
12:42 Найдено тело мужчины, накануне утонувшего у побережья Ашдода
10:53 В Тель-Авиве легковой автомобиль сбил 66-летнего велосипедиста
10:38 У берегов Ашдода продолжаются поиски пропавшего накануне мужчины
09:57 Стрельба и взрывы: в Восточном Иерусалиме отмечают окончание экзаменов на аттестат зрелости
06:00 Прогноз погоды на 11 июля: среднесезонная температура, переменная облачность
02:50 В Эйлате в ходе драки тяжело ранен мужчина
...