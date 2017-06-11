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В Израиле

Солдат ЦАХАЛ, не сумевший нейтрализовать террористку, отстранен от должности

время публикации: 17:21 | последнее обновление: 17:27 блог версия для печати фото
Солдат ЦАХАЛ, не сумевший нейтрализовать террористку, отстранен от должности
Солдат ЦАХАЛ, не сумевший нейтрализовать террористку, отстранен от должности
Солдат ЦАХАЛ, не сумевший нейтрализовать террористку, отстранен от должности

Боец подразделения "Маглан", получивший легкое ранение в результате теракта в Самарии отстранен от занимаемой должности. В ходе проведенного расследования руководство подразделения пришло к выводу, что он не предпринял необходимые шаги для нейтрализации террористки, и его обязанности выполнил другой военнослужащий, который выстрелил в злоумышленницу и ранил ее.

Об этом сообщает в воскресенье, 11 июня, радиостанция "Кан Бет".

Напомним, что 1 июня стало известно е о попытке нападения с применением холодного оружия возле поселения Мево Дотан в Самарии. В результате теракта был легко ранен военнослужащий ЦАХАЛ, а террористка нейтрализована.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что нападавшая подошла к группе солдат, находившихся у ворот поселения и напала на одного из них. Солдаты, находившиеся на месте происшествия, выстрелили в террористку и нейтрализовали ее.

Военнослужащий получил ранения и был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что его состояние медики оценили как легкое. В пресс-службе ЦАХАЛа отказались комментировать эти сведения.

"Маглан", что переводится с иврита как "ибис" – специальное подразделение Армии обороны Израиля, предназначенное для действий за линией фронта. Оно было создано в 1986 году из бойцов подразделения "Шальдаг" и разведроты бригады парашютистов.

До 2015 года бойцы "Маглан" носили красные береты и красные ботинки, как в бригаде парашютистов, и подчинялись 98-й резервной воздушно-десантной дивизии. В 2015 году подразделение включили в состав отдельной бригады специального назначения.

ЦАХАЛ не публикует данные о задачах этой боевой части. По некоторым источникам, специализацией подразделения является противотанковая и диверсионная деятельность за линией фронта, а на вооружении состоят противотанковые ракеты большой дальности "Нимрод", сообщает сайт "Википедия".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июня 2017 г.
Попытка теракта в Самарии, легко ранен военнослужащий







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