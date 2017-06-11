Солдат ЦАХАЛ, не сумевший нейтрализовать террористку, отстранен от должности

Боец подразделения "Маглан", получивший легкое ранение в результате теракта в Самарии отстранен от занимаемой должности. В ходе проведенного расследования руководство подразделения пришло к выводу, что он не предпринял необходимые шаги для нейтрализации террористки, и его обязанности выполнил другой военнослужащий, который выстрелил в злоумышленницу и ранил ее.

Об этом сообщает в воскресенье, 11 июня, радиостанция "Кан Бет".

Напомним, что 1 июня стало известно е о попытке нападения с применением холодного оружия возле поселения Мево Дотан в Самарии. В результате теракта был легко ранен военнослужащий ЦАХАЛ, а террористка нейтрализована.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что нападавшая подошла к группе солдат, находившихся у ворот поселения и напала на одного из них. Солдаты, находившиеся на месте происшествия, выстрелили в террористку и нейтрализовали ее.

Военнослужащий получил ранения и был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что его состояние медики оценили как легкое. В пресс-службе ЦАХАЛа отказались комментировать эти сведения.

"Маглан", что переводится с иврита как "ибис" – специальное подразделение Армии обороны Израиля, предназначенное для действий за линией фронта. Оно было создано в 1986 году из бойцов подразделения "Шальдаг" и разведроты бригады парашютистов.

До 2015 года бойцы "Маглан" носили красные береты и красные ботинки, как в бригаде парашютистов, и подчинялись 98-й резервной воздушно-десантной дивизии. В 2015 году подразделение включили в состав отдельной бригады специального назначения.

ЦАХАЛ не публикует данные о задачах этой боевой части. По некоторым источникам, специализацией подразделения является противотанковая и диверсионная деятельность за линией фронта, а на вооружении состоят противотанковые ракеты большой дальности "Нимрод", сообщает сайт "Википедия".