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В Израиле

В Бат-Яме убита 40-летняя жительница города, подозреваемый в убийстве задержан

время публикации: 02:29 | последнее обновление: 10:32 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 11 июня 2017 года
На месте происшествия. 11 июня 2017 года
На месте происшествия. 11 июня 2017 года

В Бат-Яме совершено убийство, жертвой которого стала жительница города в возрасте около 40 лет.

Согласно опубликованной информации, вскоре после полуночи в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о криках, доносящихся из квартиры на улице А-Галиль. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили женщину без признаков жизни. Медики констатировали смерть. При осмотре тела были обнаружены следы насилия.

Сотрудники полиции задержали находившегося в квартире 29-летнего сожителя погибшей. Мужчина сообщил полицейским, что убийство совершил он.

Начато расследование обстоятельств происшедшего. Имена убитой и задержанного не публикуются.

Мировой суд в Тель-Авиве по просьбе полиции запретил публикацию подробностей расследования этого преступления.

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