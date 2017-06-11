В Бат-Яме убита 40-летняя жительница города, подозреваемый в убийстве задержан

В Бат-Яме совершено убийство, жертвой которого стала жительница города в возрасте около 40 лет.

Согласно опубликованной информации, вскоре после полуночи в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о криках, доносящихся из квартиры на улице А-Галиль. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили женщину без признаков жизни. Медики констатировали смерть. При осмотре тела были обнаружены следы насилия.

Сотрудники полиции задержали находившегося в квартире 29-летнего сожителя погибшей. Мужчина сообщил полицейским, что убийство совершил он.

Начато расследование обстоятельств происшедшего. Имена убитой и задержанного не публикуются.

Мировой суд в Тель-Авиве по просьбе полиции запретил публикацию подробностей расследования этого преступления.