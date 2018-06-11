Подозрение на теракт в Афуле: тяжело ранена девушка, нападавший задержан

В понедельник, 11 июня, в Афуле было совершено нападение на девушку примерно 18 лет. Пострадавшая сумела добраться до кафе, где рассказала, что на нее напал араб, после чего потеряла сознание.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавшая, получившая ножевое ранение в верхнюю часть туловища, сидела на стуле около кафе, когда прибыла бригада МАДА.

Девушке была оказана первая помощь. После чего ее доставили в городскую больницу "А-Эмек".

Врачи говорят, что состояние пострадавшей тяжелое, но стабильное.

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении - 30-летнего палестинского араба из Дженина. Он был задержан с помощью горожан, видевших, куда он скрылся.

При задержании полицейским пришлось применить огнестрельное оружие, открыв стрельбу по ногам. У задержанного был обнаружен нож. Основной версией следствия стал теракт, однако проверяются и другие версии.

Информация уточняется по мере поступления.