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В Израиле

Канцлер Австрии Себастьян Курц нарушил табу Евросоюза, посетив Стену Плача

время публикации: 07:08 | последнее обновление: 09:18 блог версия для печати фото
Себастьян Курц у Стены плача в Иерусалиме, 10 июня 2018 года
Себастьян Курц у Стены плача в Иерусалиме, 10 июня 2018 года
Себастьян Курц около могилы Шимона Переса
ВСЕ ФОТО

Находящийся с официальным визитом в Израиле канцлер Австрии Себастьян Курц стал вторым после президента США Дональда Трампа западным лидером, посетившим Стену Плача.

Хотя визит к еврейской святыне был определен не как часть официальной программы, а как частное мероприятие, включавшее также посещение иерусалимских памятников, связанных с историей Австрии, данный шаг является нарушением европейского табу. Власти стран ЕС рассматривают Стену Плача как часть оккупированных территорий и воздерживаются от визитов туда.

Ранее той же позиции придерживались и в Вашингтоне, однако после визита Трампа к Стене Плача начали приезжать и другие американские чиновники, включая вице-президента США Майкла Пенса.

В ходе официальной части визита Курц посетил мемориал Холокоста "Яд ва-Шем", где подписал договор, открывающий работникам мемориала доступ к архивам концлагеря Маутхаузен и к государственному архиву Австрийской республики.

Он также объявил, что Австрия выделит средства на создание нового центра памяти Холокоста в "Яд ва-Шем".

"Как канцлер Австрии я должен заявить, что Австрия и австрийцы несут бремя вины за преступления, совершенные в период Холокоста", – заявил Курц, – "Мы, австрийцы, несем ответственность за нашу историю. Это наш долг и обязанность – убедиться, что Холокост больше не повторится, и что мое и последующие поколения никогда не забудут те кошмарные времена".

Принимающий участие в визите министр просвещения Австрии Хайнц Фассман подписал договор о сотрудничестве между его ведомством и мемориалом "Яд ва-Шем".

Себастьян Курц во время визита в Иерусалим возложил венок к могиле Шимона Переса.



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