На Средиземноморском побережье Израиля начинается "сезон медуз"

На этой неделе поступило множество сообщений о приближении медуз к пляжам Средиземноморского побережья Израиля.

Судя по интерактивной карте на сайте Meduzot.co.il, 11 июня такие сообщения поступали от отдыхающих на пляжах практически по всей протяженности побережья от Хайфы до Ашкелона.

Отметим, что еще несколько дней назад, в выходные дни, медуз около побережья было мало или их не было совсем.

По наблюдениям специалистов Отдела морской экологии Национального института океанографических и лимнологических исследований в Хайфе, "сезон медуз" на Средиземноморском побережье Израиля в последние годы длится месяц-полтора, с середины июня до середины-конца июля.

Меры предосторожности

Самыми распространенными в восточном Средиземноморье и в Эйлатском заливе являются довольно опасные медузы ропилемы и корнероты. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы уже оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести успокоительный препарат, например гель для успокоения кожи Life Professional, "Фенистил гель" – антигистаминное средство для успокоения зуда в месте ожога, крем Trolamine и др. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.