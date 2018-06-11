Чиновник минобороны Израиля подозревается в крупном хищении

В понедельник, 11 июня, пресс-служба полиции сообщила о задержании высокопоставленного чиновника министерства обороны, подозреваемого в хищении государственных средств на сумму в размере десятков миллионов шекелей.

Этот чиновник и еще трое подозреваемых, являющихся подрядчиками ЦАХАЛа, были допрошены.

Судя по сообщению полиции, речь идет о хищении средств, предназначенных для инфраструктурных проектов ЦАХАЛа и минобороны. Хищения, по версии следствия, совершались в течение многих лет путем выделения денег за работы, которые не были проведены или проводились не в полной мере. При этом, как отмечают в правоохранительных органах, чиновник министерства обороны дезинформировал ведомства об объеме выполненных работ.

Полиция заявляет, что в отношении задержанного и его подельников могут выдвинуты обвинения в мошенничестве, взяточничестве, обмане общественного доверия и других преступлениях.

К расследованию были подключены Совет по национальной безопасности и следственная группа по расследованию экономических преступлений в отделе по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433).

Имена задержанных пока не публикуются.

Министерство обороны не выступало с комментарием по поводу сообщения полиции.





