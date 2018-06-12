Комиссия минобороны и ЦАХАЛа рекомендовала повысить для иешив квоты призыва

В понедельник, 11 июня, совместная комиссия министерства обороны и ЦАХАЛа по вопросу о призыве ультраортодосов, назначенная министром обороны Авигдором Либерманом, представила к публикации свои выводы и рекомендации, которые разрабатывались в течение последних месяцев.

Комиссию возглавлял юридический советник оборонного ведомства адвокат Итай Офир, а в ее состав входили начальник отдела планирования и управления кадровым составом ЦАХАЛа, бригадный генерал Эран Шани, глава военной прокуратуры бригадный генерал Шарон Офек, главный раввин ЦАХАЛа бригадный генерал раввин Эяль Крим и глава оборонно-социального отдела в министерстве обороны Моше Цин. Пресс-служба министерства обороны уточняет, что в последние недели члены комиссии встречались с военными, правительственными чиновниками, раввинами и другими общественными деятелями.

Материалы, предоставленные комиссией, были единогласно приняты и одобрены начальником генерального штаба генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом и министром обороны Авигдором Либерманом. На базе этих выводов и предложений составлен проект закона, который в настоящее время публикуется для комментариев общественности, до его представления на утверждение правительства и Кнессета, с целью завершения законодательного процесса к концу нынешней летней сессии.

По словам членов комиссии, количество призывников, учащихся иешив, увеличилось за последнее десятилетие в 10 раз. "Необходимо продолжать попытки постепенно увеличивать количество служащих в армии и проходящих альтернативную службу. Этот шаг соответствует процессам, происходящим в ультрарелигиозном секторе, и наше предложение заключается в создании многолетнего плана, который даст этим процессам углубиться и развиться, а также параллельно позволит все большему количеству молодежи призываться в армию", - написали члены комиссии в своих рекомендациях.

Рекомендации содержат несколько основных пунктов, которые приводятся пресс-службой министерства обороны:

- Принцип всеобщей мобилизации является высшей ценностью и необходим для сохранения ЦАХАЛа как народной армии.

- У ЦАХАЛа существует необходимость в призыве членов ультрарелигиозного сектора. Армия имеет возможность принимать и задействовать их таким образом, чтобы в будущем это способствовало их интеграции на рынке труда.

- Комиссия определила новые квоты призыва, которые приведут к постепенному ежегодному повышению количества ультрарелигиозных военнослужащих в армии.

- В законе будут прописаны существенные экономические санкции для тех иешив, которые не выполнят квоты по призыву.

- Если в течение трех лет подряд 85% от установленных квот не будут достигнуты, то текущая поправка к закону будет аннулирована.

- Будут предоставлены льготы и поощрения всем военнослужащим в целях сокращения неравенства.

- Комиссия предлагает расширить административные санкции против дезертиров и уклонистов.

- Армия и альтернативная служба добавят направления, которые будут адаптированы к нуждам ультрарелигиозного населения и поспособствуют их интеграции на рынке труда.