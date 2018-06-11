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В Израиле

Иван Ургант стал гражданином Израиля, оформив документы в Бен-Гурионе

время публикации: 08:14 | последнее обновление: 08:48 блог версия для печати фото
Иван Ургант
Иван Ургант стал гражданином Израиля, оформив документы в Бен-Гурионе
Иван Ургант стал гражданином Израиля, оформив документы в Бен-Гурионе

Вечером в воскресенье, 10 июня, сайт газеты "Вести" сообщил, что в Израиль репатриировался известный российский телеведущий, шоумен, актер Иван Ургант, прибывший вместе с женой Натальей Кикнадзе и дочерьми.

Информированный источник подтвердил редакции NEWSru.co.il, что 10 июня около 17 часов Иван Ургант действительно прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона и оформил документы гражданина Израиля и нового репатрианта ("теудат зеут" и "теудат оле").

Министерство алии и интеграции не комментирует эту информацию.

Судя по имеющимся сведениям, Ургант не планирует жить в Израиле, но счел целесообразным получить на себя и семью документы израильских граждан.

Ивану Урганту 40 лет. Он родился в семье актёров Андрея Урганта и Валерии Киселёвой. Внук актёров Нины Ургант и Льва Милиндера.

Ранее Иван Ургант неоднократно бывал в Израиле, в том числе во время съемок вместе с Владимиром Познером телевизионного фильма "Еврейское счастье".

В блогах Ивана Урганта в социальных сетях Instagram и ВКонтакте факт получения израильского гражданства пока не комментируется.



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