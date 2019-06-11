Перестрелка с военными около штаба спецслужб ПА в Шхеме: есть раненые, никто из израильтян не пострадал

В ночь на вторник, 11 июня, израильские военные окружили штаб палестинской службы превентивной безопасности в Шхеме, в районе Джабль ат-Тура, блокировав подъезды к этому зданию, произошла перестрелка, в результате которой был ранен офицер палестинских спецслужб, сообщает агентство SAFA.

По словам губернатора Шхема Ибрагима Рамадана, побывавшего на месте происшествия, пули попали в окна первого, второго и третьего этажа. Он также сообщил, что офицер спецслужб ПА был ранен в ногу.

Сайт газеты "Исраэль а-Йом" со ссылкой на палестинские источники пишет про трех раненых в штабе служб безопасности ПА или около него. При этом говорится, что среди израильских военных пострадавших нет.

Агентство Maan пишет, что двое сотрудников спецслужб ПА были легко ранены после того, как вступили в перестрелку с израильскими военными. Согласно этому источнику, примерно в 2 часа ночи офицеры службы превентивной безопасности ПА вышли из здания штаба, заметив, что около него остановился армейский джип, при неясных обстоятельствах началась перестрелка, которая длилась более часа.

Губернатор Шхема настаивает на том, что израильские военные действовали вопреки правилам, не уведомив силовые структуры ПА о своих действиях в городе. Он также привел объяснение командования ЦАХАЛа, согласно которому огонь по зданию штаба палестинской службы превентивной безопасности был открыт после того, как военных обстреляли из этого здания.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает факт перестрелки, отмечая, что она произошла во время проведения операции по задержанию террористов, и военные считали, что их обстреляли боевики. По факту перестрелки проводится внутреннее расследование.

Высокопоставленный представитель сил безопасности ПА выразил возмущение по поводу действий ЦАХАЛа, подчеркнув, что служба превентивной безопасности ПА предотвращает теракты, в том числе против израильтян.

В публикации SAFA говорится, что в ночь на 11 июня израильские военные проводили операции в нескольких районах Шхема, задержав двух местных жителей, подозреваемых в террористической деятельности.

Отметим, что случаи вооруженного противостояния между израильскими военными, пограничниками или полицейскими с представителями сил безопасности ПА редки. Тем не менее, иногда сотрудники служб безопасности ПА совершали нападения на израильтян. Так, например, 3 декабря 2015 года 37-летний офицер службы превентивной безопасности ПА Мазен Хасан Ариби, из Абу-Диса, во время проверки на КПП "Хизмэ" (около Иерусалима) вышел из машины и начал стрелять по военным, ранив военнослужащего и еще одного прохожего (араба-израильтянина), ответным огнем террорист был убит.

В последние годы сотрудничество между силовыми структурами Израиля и ПА сократилось. Но палестинские службы безопасности продолжают работу по борьбе с террористическими организациями: несколько недель назад сообщалось, что они предотвратили теракт-самоубийство, который намеревалась совершить в Израиле 23-летняя Алаа Башир, завербованная "Исламским государством". Несмотря на фактическое отсутствие координации действий с силовыми структурами автономии, несколько месяцев назад власти Израиля дали разрешение на поставку силам безопасности ПА десяти новых бронемашин, переданных Европейским союзом.





