Союзы на правом фланге: Фейглин и Беннет ведут переговоры

Лидеры партий правого лагеря продолжают переговоры о возможных союзах перед предстоящими выборами. Глава партии "Зеут" Моше Фейглин и бывший министр просвещения Нафтали Беннет ведут переговоры о совместном участии в выборах. Речь идет о создании блока партий "Зеут" и "Ямин а-Хадаш", предвыборный список которого будет сформирован на паритетной основе.

Источники в "А-Ямин а-Хадаш" утверждают, что вероятность такого союза является наиболее высокой.

Одновременно Моше Фейглин ведет переговоры с бывшим министром юстиции Айелет Шакед. К настоящему моменту эти переговоры не привели к соглашению о совместном участии в выборах. В политических кругах полагают, что союз между Фейглиным и Шакед возможен лишь в том случае, если бывшая министр юстиции будет баллотироваться в рамках какой-либо партии.

11 июня, выступая на ежегодной конференции Ассоциации юридических советников, она повторила, что намерена вернуться на политическую арену. "Я собираюсь вернуться уже на ближайших выборах", - заявила она. Однако в настоящий момент неясно, в рамках какой партии бывшая глава минюста собирается баллотироваться в Кнессет. Источники, осведомленные о переговорах между правыми партиями, утверждают, что ее условием является получение первого места в предвыборном списке.

Отсутствие решения по поводу дальнейших шагов вызывает критику в адрес Айелет Шакед в том числе со стороны ее сторонников. "С каждым днем она теряет популярность и имидж человека, способного принимать решения. Ее акции обесцениваются", - заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il активист партии "А-Ямин а-Хадаш".

В "Ихуд Мифлагот а-Ямин" также обсуждается вопрос о том, в какой форме партии, составляющие блок, будут баллотироваться на выборах. В "Байт Иегуди" настаивают на завершении союза с "Оцма Иегудит". "Нетаниягу навязал нам этот союз, но сейчас в его сохранении нет смысла", - сказал активист "Байт Иегуди". В "Ихуд Леуми" заинтересованы в сохранении союза. На выборах в Кнессет 21-го созыва партии "А-Ямин а-Хадаш" и "Зеут" не преодолели электоральный барьер. Это лишило правый блок почти 300 тысяч голосов.