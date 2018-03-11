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В Израиле

В Бат-Яме найдены мертвыми двое пожилых людей: сын и мать

время публикации: 06:16 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
Инопресса
На месте происшествия в Бат-Яме. 11 марта 2018 года
На месте происшествия в Бат-Яме. 11 марта 2018 года

В ночь на воскресенье, 11 марта, бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" была вызвана в одну из квартир на улице Бальфур в Бат-Яме, где были найдены мертвыми пожилые люди.

Медики констатировали смерть двух пожилых людей.

Причины смерти пока не называются. По предварительной версии, могли быть совершены убийство и самоубийство.

Имена погибших также не публикуются. Известно, что речь идет о мужчине 67 лет и женщине 91 года – сыне и матери.

Следствие пришло к выводу, что 67-летний мужчина, работавший охранником, увлекавшийся альтернативной медициной и художественным творчеством, застрелил свою мать, а потом покончил с собой. По имеющейся информации, в последнее время этот человек находился в тяжелой финансовой ситуации.

По сведениям Ynet, убийца был известен в общине выходцев из Румынии. Сообщается также, что он был единственным сыном своей матери.



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