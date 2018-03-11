Нетаниягу: "Коалиции, опирающейся на 61 депутата, быть не может"

В воскресенье, 11 марта, на заседании министров от "Ликуда" глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что коалиции без партии "Наш дом Израиль" быть не может.

"Совершенно очевидно, что коалиция, опирающаяся на 61 мандат, существовать не может. Это очевидно всем. Уже сегодня утром выяснилось, что даже в "Ликуде" некоторые депутаты начинают выдвигать условия и требования в связи со своим голосованием по разным вопросам. Поэтому коалиция 61 мандата – это нереально. Сегодня мы продолжим пытаться найти компромисс", – сказал премьер-министр.

Он повторил, что заинтересован в стабильном правительстве, которое просуществует до ноября 2019 года. "Для того, чтобы это произошло, все коалиционные партнеры должны прийти к соглашению и обязаться работать вместе", – добавил глава правительства.

В ходе заседания премьер-министр также выразил поддержку позиции министра финансов Моше Кахлона по вопросу об утверждении государственного бюджета. "Было принято решение об утверждении бюджета до завершения сессии Кнессета, и это решение надо выполнить. Отсрочек быть не должно", – сказал он.

Парламентский корреспондент канала "Десять" Акива Новик сообщил, что сразу после заседания министр по делам культуры и спорта Мири Регев побеседовала с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. После этой встречи Регев сказала своим приближенным, что вероятность досрочных выборов – 80%.

В политической системе царит практически единое мнение, согласно которому премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение привести ситуацию к досрочным выборам. Радиостанция "Кан Бет" цитирует слова лидера ШАС, министра внутренних дел Арье Дери, заявившего после встречи глав ультраортодоксальных партий с Биньямином Нетаниягу: "Мы впустую тратим время. Нетаниягу хочет выборов, и он выдумывает новые и новые условия, чтобы только запутать дело".

11 марта премьер-министр встретится с главами остальных коалиционных партий. Министр просвещения Нафтали Беннет и министр финансов Моше Кахлон возражают против проведения выборов в июне 2018 года. "Есть много проектов, которые будут остановлены. Почему все это должно приноситься в жертву личным интересам одного человека?" – заявил глава "Байт Иегуди". Он подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Этот кризис не имеет никакого отношения ни к призыву, ни к ультраортодоксам. Если премьер-министр хочет, можно разрешить этот кризис за пять минут. Но, судя по всему, кто-то хочет, чтобы этот выдуманный кризис привел нас к выборам. Если премьер-министр хочет выборов – будут выборы, но общество должно знать, что речь идет о выборах без какой-либо причины", – заявил министр просвещения в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Беннет добавил, что не окажет поддержки Нетаниягу, если тот вынудит страну пойти на досрочные выборы по личным мотивам. "Я всегда говорил, что буду бороться за пост премьер-министра лишь после ухода Нетаниягу из политики, но, если страна окажется в ситуации, когда глава правительства распускает Кнессет и объявляет досрочные выборы, исходя только из своих личных интересов, все может измениться", – сказал он.

Из "Ликуда" так отреагировали на заявления Беннета: "В то время, как премьер-министр пытается найти решение политического кризиса и стабилизировать правое правительство, Беннет занят своей предвыборной кампанией. Если бы Беннет действительно был обеспокоен судьбой коалиции, он обязался бы остаться в правительстве до завершения каденции в ноябре 2019 года. Но последнее, что интересует Беннета – это стабилизация правительства национального лагеря во главе с Нетаниягу. То, что сказал Беннет сегодня, показало всем его истинное намерение: он хочет расшатать правительство, свалить премьер-министра и обеспечить себе рабочее место".

Вскоре из окружения Беннета последовал ответ: "Господин премьер-министр. До тех пор, пока вы будете действовать на благо государства, мы продолжим поддерживать вас. Если вы свалите правое правительство и отправите всех на на никому не нужные выборы, исходя из своих персональных интересов, то утратите нашу поддержку".

Министр обороны Авигдор Либерман заявил, посещая призывной пункт в Тель а-Шомер, что Нафтали Беннету не помешало бы немного скромности. "Я не хочу даже реагировать на все, что позволяет себе говорить министр, входящий в коалицию и в военно-политический кабинет. Он считает себя большим воспитателем и одновременно готовится к роли премьер-министра и министра обороны", – заявил Либерман.





