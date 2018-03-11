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Нетаниягу сообщил условия выхода из коалиционного кризиса

время публикации: 01:04 | последнее обновление: 01:26 блог версия для печати фото
Нетаниягу сообщил условия выхода из коалиционного кризиса
Нетаниягу сообщил условия выхода из коалиционного кризиса
Нетаниягу сообщил условия выхода из коалиционного кризиса

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу завершилась встреча главы правительства с лидерами ультраортодоксальных фракций. Встреча продолжалась почти полтора часа, и помимо премьер-министра в ней принимали участие министр внутренних дел Арье Дери (ШАС), замминистра здравоохранения Яаков Лицман ("Яадут а-Тора"), глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни ("Яадут а-Тора"), глава канцелярии премьер-министра Йоав Горовиц, министр туризма Ярив Левин ("Ликуд") и глава коалиции Давид Амсалем ("Ликуд").

После завершения встречи из окружения премьер-министра передали, что глава правительства обозначил три условия, которые должны быть выполнены для разрешения кризиса. Должен быть выработан черновик законопроекта, приемлемый для юридического советника правительства и для всех ультраортодоксальных партий. В окружении Нетаниягу отмечают, что в настоящий момент идет работа по выполнению этого условия. Отметим, что представители "Агудат Исраэль" в блоке "Яадут а-Тора" отвергают предложенный вариант законопроекта.

Вторым условием, выдвинутым Нетаниягу, является согласие министра финансов Моше Кахлона и всех депутатов фракции "Кулану" поддержать законопроект в трех чтениях. Это условие выглядит наиболее простым для реализации. Вечером 10 марта источники в "Кулану" заявили, что фракция будет действовать в соответствии с коалиционными соглашениями. Принятие закона о призыве является частью этих соглашений.

Третьим условием является публичное обязательство Авигдора Либермана и глав остальных коалиционных фракций не противиться утверждению этого законопроекта и остаться в коалиции на длительный срок. Ранее в окружении Авигдора Либермана заявили, что позиция НДИ осталась неизменной: вся фракция, включая министра по делам алии и абсорбции Софу Ландвер, будет голосовать против законопроекта, а если его утвердят в третьем чтении, то НДИ покинет правительство.

Представители ультраортодоксальных фракций заявили после завершения встречи с Нетаниягу, что его слова разнятся с делами. "На словах он стремится к разрешению кризиса, а на деле толкает нас на выборы", - заявил один из участников встречи.

Одновременно министр юстиции Айелет Шакед заявила, что заседание межминистерской комиссии по законодательству переносится на 9:00 понедельника, 12 марта. По заявлению министра юстиции, это сделано для того, чтобы дать возможность прийти к соглашению по вопросу о законе о призыве.

11 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседует с министром обороны Авигдором Либерманом и главами других коалиционных партий.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 марта 2018 г.
Приближенные Либермана: "Мы не разбрасываемся ультиматумами"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 марта 2018 г.
Выборы или компромисс: Нетаниягу начинает беседы с коалиционными партнерами







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