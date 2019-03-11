Жители Эйлата объявили забастовку. Город закроется на въезд и выезд

Жители Эйлата при поддержке мэрии объявили, что 11 марта с 10:00 все въезды и выезды из города будут закрыты. Не будет работать и местный аэропорт.

В 11:00 прекратятся занятия в школах. В 11:30 начнется массовая акция протеста. К общегородской забастовке присоединятся торговые центры, автобусная компания "Эгед", водители такси, больница "Йосефталь", работники мэрии и государственных учреждений, все рабочие коллективы, входящие в "Гистадрут". Не исключено, что бастовать будут и гостиничные работники.

По информации сайта "Маарив", забастовка не коснется детских садов и спецшкол.

По информации сайта "Глобс", минпрос запретил учебным заведениям отменять занятия. Однако городской родительский комитет призвал школы бойкотировать распоряжение из центра.

Жители города протестуют против закрытия аэропорта Сде-Дов в Тель-Авиве.

Мэр Эйлата Меир Ицхак Халеви еще в середине февраля отправил письмо главе правительства Биньямину Нетаниягу, в котором сообщил, что в связи с закрытием аэропорта Сдэ-Дов в городе будет объявлено чрезвычайное положение, а в следующем месяце на один день город будет полностью закрыт.

Аэропорт Сдэ-Дов должен закрыться 1 июля 2019 года. Управление аэропортов потребовало от авиакомпаний "Аркиа" и "Исраэйр" до этой даты освободить аэропорт в связи с завершением его функционирования. Такое же требование получили авиакомпании "Айт" и "Тамир".

Компании должны до 1 апреля сообщить управлению аэропортов, куда они намерены перенести свою деятельность, осуществлявшуюся на базе тель-авивского аэропорта. Среди существующих альтернатив – аэропорт Хайфы и аэродромы Маханаим и Герцлии (временно, поскольку тоже вскоре будет закрыт).

Отметим, что на текущий момент аэропорт Сдэ-Дов является основной базой для авиасообщения с Эйлатом, и его закрытие станет серьезным ударом для южного курорта, поскольку аэропорт Бен-Гурион в данном случае является менее удобной и более дорогой альтернативой.





