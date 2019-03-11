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11 марта 2019 г.
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В Израиле

Слушания по делам Нетаниягу пройдут не позднее 10 июля

время публикации: 17:39 | последнее обновление: 17:44 блог версия для печати фото
Слушания по делам Нетаниягу пройдут не позднее 10 июля
Слушания по делам Нетаниягу пройдут не позднее 10 июля
Слушания по делам Нетаниягу пройдут не позднее 10 июля

Слушания по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу состоятся не позднее 10 июля 2019 года. Решение об этом принял юридический советник Авихай Мандельблит. Не позднее 10 июля состоятся слушания и остальных фигурантов дел 1000, 2000 и 4000.

Как правило, слушания проходят за одну встречу, которая длится много часов. После этого юридический советник правительства и его помощники в течение нескольких недель обсуждают итоги и приходят к выводам. Ожидается, что в ноябре будет принято окончательное решение по вопросу о предъявлении обвинений главе правительства.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит также принял решение отложить передачу адвокатам материалов дел 1000, 2000 и 4000 до окончания предвыборной кампании. Мандельблит удовлетворил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Представители главы правительства мотивировали свою просьбу тем, что в ходе предвыборной кампании неизбежна утечка материалов, что повлияет на ход борьбы, а возможно и на результат выборов. Передача материалов адвокатам начнется 10 апреля.

28 февраля юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил о решении вызвать премьер-министра Биньямина Нетаниягу на слушания перед предъявлением обвинений по делам 1000, 2000 и 4000.

По "делу 1000" (о незаконных подарках от бизнесменов) Мандельблит намерен обвинить Нетаниягу в обмане общественного доверия, в то время как дело в отношении бизнесмена Арнона Милчена будет закрыто.

По "делу 2000" (о переговорах Нетаниягу с владельцем концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом) Нетаниягу также будет предъявлено обвинение в обмане общественного доверия. Владелец "Едиот Ахронот" Арнон Мозес будет обвинен в даче взятки.

По "делу 4000" (дело "Безек"-YES-портал Walla) Нетаниягу будет обвинен во взяточничестве и обмане общественного доверия. Бывший владелец "Безек" Шауль Алович будет обвинен в даче взятки.

По "делу 4000" принято решение закрыть дело против Сары Нетаниягу. Радиостанция "Кан Бет" передала, что по этому вопросу были разногласия между прокуратурой и юридическим советником правительства. Прокуратура настаивала на подаче обвинения, но Мандельблит принял решение закрыть дело.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2019 г.
Авихай Мандельблит обнародовал свое решение по делам Биньямина Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2019 г.
БАГАЦ разрешил Мандельблиту опубликовать свое решение по делам Нетаниягу





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