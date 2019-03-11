Слушания по делам Нетаниягу пройдут не позднее 10 июля

Слушания по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу состоятся не позднее 10 июля 2019 года. Решение об этом принял юридический советник Авихай Мандельблит. Не позднее 10 июля состоятся слушания и остальных фигурантов дел 1000, 2000 и 4000.

Как правило, слушания проходят за одну встречу, которая длится много часов. После этого юридический советник правительства и его помощники в течение нескольких недель обсуждают итоги и приходят к выводам. Ожидается, что в ноябре будет принято окончательное решение по вопросу о предъявлении обвинений главе правительства.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит также принял решение отложить передачу адвокатам материалов дел 1000, 2000 и 4000 до окончания предвыборной кампании. Мандельблит удовлетворил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Представители главы правительства мотивировали свою просьбу тем, что в ходе предвыборной кампании неизбежна утечка материалов, что повлияет на ход борьбы, а возможно и на результат выборов. Передача материалов адвокатам начнется 10 апреля.

28 февраля юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил о решении вызвать премьер-министра Биньямина Нетаниягу на слушания перед предъявлением обвинений по делам 1000, 2000 и 4000.

По "делу 1000" (о незаконных подарках от бизнесменов) Мандельблит намерен обвинить Нетаниягу в обмане общественного доверия, в то время как дело в отношении бизнесмена Арнона Милчена будет закрыто.

По "делу 2000" (о переговорах Нетаниягу с владельцем концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом) Нетаниягу также будет предъявлено обвинение в обмане общественного доверия. Владелец "Едиот Ахронот" Арнон Мозес будет обвинен в даче взятки.

По "делу 4000" (дело "Безек"-YES-портал Walla) Нетаниягу будет обвинен во взяточничестве и обмане общественного доверия. Бывший владелец "Безек" Шауль Алович будет обвинен в даче взятки.

По "делу 4000" принято решение закрыть дело против Сары Нетаниягу. Радиостанция "Кан Бет" передала, что по этому вопросу были разногласия между прокуратурой и юридическим советником правительства. Прокуратура настаивала на подаче обвинения, но Мандельблит принял решение закрыть дело.