11 мая 2017 г.
последняя новость: 22:43
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:43 Стрельба в Ор-Иегуде: тяжело ранен молодой мужчина
22:10 10-й канал ИТВ: Арье Дери будет допрошен полицией по подозрению в мошенничестве
21:32 На 5-м шоссе перевернулся грузовик. Водитель погиб
21:11 Из-за угроз "Нетурей Карта" отменено развлекательное мероприятие в Бейт-Шемеше
20:32 Мэрия Беэр-Шевы угрожает "выселить" из бомбоубежища активистов левой организации
18:02 Сотрудники МИДа возвращаются к работе и начинают подготовку к визиту Трампа
17:48 В Модиине ведется розыск двух мужчин, пытавшихся увести с детской площадки девочек
16:59 Минпрос: 14 мая занятия в израильских школах пройдут по обычному расписанию
16:44 Террорист, задавивший военнослужащего возле поселка Офра, обвиняется в убийстве
16:24 "Спроси того черного парня": оскорбительное замечание суд оценил в 30 тысяч шекелей
В Израиле

Сотрудники МИДа возвращаются к работе и начинают подготовку к визиту Трампа

время публикации: 18:02 | последнее обновление: 18:20 блог версия для печати фото
Сотрудники МИДа возвращаются к работе и начинают подготовку к визиту Трампа
Сотрудники МИДа возвращаются к работе и начинают подготовку к визиту Трампа
Сотрудники МИДа возвращаются к работе и начинают подготовку к визиту Трампа

В четверг, 11 марта, стало известно, что рабочий комитет сотрудников министерства иностранных дел согласился приостановить забастовочные санкции и вернуться к подготовке визита в Израиль президента США Дональда Трампа.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что решение приостановить забастовочные санкции было принято после того, как на переговорах между гендиректором министерства иностранных дел и гендиректором министерства финансов был достигнут прогресс.

Согласно сообщению радиостанции, забастовочные санкции могут возобновиться после того, как Дональд Трамп покинет Израиль.

Согласно сообщениям в СМИ, 12 мая в Израиль из США должна прибыть рабочая группа для подготовки предстоящего визита Дональда Трампа. В делегацию войдут около 30 человек, включая сотрудников аппарата Белого дома и ЦРУ. Они будут участвовать в согласовании расписания визита президента США и отвечать за его охрану.

В начале мая, вскоре после того, как стало известно о готовящемся визите Трампа в Израиль, профсоюз служащих МИДа объявил, что у них нет иных механизмов повлиять на министерство финансов, которое отказывается реализовывать достигнутое ранее соглашение по зарплатам, и поэтому они прекращают подготовку к визиту президента США. Забастовочные санкции вступили в силу 10 мая.

Президент Трамп посетит Израиль в ходе предстоящего ближневосточного турне. Как сообщал Второй канал ИТВ, самолет американского президента приземлится в Израиле 22 мая примерно в 11:00. В аэропорту Бен Гурион состоится официальная церемония встречи, в которой примут участие президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Из аэропорта вертолет доставит президента США в Иерусалим. В настоящий момент неизвестно, где именно совершат посадку вертолеты президента и его охраны. Проверяется возможность посадить машины на аэродроме штаба полиции. Возможно также, что будет подготовлена специальная полоса в Эйн-Яэль в окрестностях города. Сразу по прибытии в столицу Дональд Трамп в сопровождении жены, дочери и зятя отправится к Стене плача. После этого Трамп и члены делегации пообедают в гостинице King David, а затем состоится официальный прием в резиденции президента государства Реувена Ривлина.

В настоящий момент неизвестно, посетит ли Дональд Трамп мемориальный комплекс "Яд ва-Шем". Вечером 22 мая состоится официальный ужин в резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Утром 23 мая вертолет доставит Дональда Трампа на Масаду, где американский президент выступит перед сотнями приглашенных. Затем он вернется в Иерусалим, откуда автомобильная колонна отправится в Бейт-Лехем. Там глава американской администрации проведет встречу с главой ПНА Махмудом Аббасом.

После ее завершения Трамп возвратится в Иерусалим, откуда вертолетом отправится в аэропорт Бен Гурион. Примерно в 14:00 он покинет Израиль.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 мая 2017 г.
В конце недели из США прибудут члены рабочей группы по подготовке визита Дональда Трампа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 мая 2017 г.
Служащие МИДа прекращают подготовку к визиту Трампа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 мая 2017 г.
Сотрудники МИДа угрожают сорвать визит Дональда Трампа в Израиль







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 11 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017