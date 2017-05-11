Сотрудники МИДа возвращаются к работе и начинают подготовку к визиту Трампа

В четверг, 11 марта, стало известно, что рабочий комитет сотрудников министерства иностранных дел согласился приостановить забастовочные санкции и вернуться к подготовке визита в Израиль президента США Дональда Трампа.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что решение приостановить забастовочные санкции было принято после того, как на переговорах между гендиректором министерства иностранных дел и гендиректором министерства финансов был достигнут прогресс.

Согласно сообщению радиостанции, забастовочные санкции могут возобновиться после того, как Дональд Трамп покинет Израиль.

Согласно сообщениям в СМИ, 12 мая в Израиль из США должна прибыть рабочая группа для подготовки предстоящего визита Дональда Трампа. В делегацию войдут около 30 человек, включая сотрудников аппарата Белого дома и ЦРУ. Они будут участвовать в согласовании расписания визита президента США и отвечать за его охрану.

В начале мая, вскоре после того, как стало известно о готовящемся визите Трампа в Израиль, профсоюз служащих МИДа объявил, что у них нет иных механизмов повлиять на министерство финансов, которое отказывается реализовывать достигнутое ранее соглашение по зарплатам, и поэтому они прекращают подготовку к визиту президента США. Забастовочные санкции вступили в силу 10 мая.

Президент Трамп посетит Израиль в ходе предстоящего ближневосточного турне. Как сообщал Второй канал ИТВ, самолет американского президента приземлится в Израиле 22 мая примерно в 11:00. В аэропорту Бен Гурион состоится официальная церемония встречи, в которой примут участие президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Из аэропорта вертолет доставит президента США в Иерусалим. В настоящий момент неизвестно, где именно совершат посадку вертолеты президента и его охраны. Проверяется возможность посадить машины на аэродроме штаба полиции. Возможно также, что будет подготовлена специальная полоса в Эйн-Яэль в окрестностях города. Сразу по прибытии в столицу Дональд Трамп в сопровождении жены, дочери и зятя отправится к Стене плача. После этого Трамп и члены делегации пообедают в гостинице King David, а затем состоится официальный прием в резиденции президента государства Реувена Ривлина.

В настоящий момент неизвестно, посетит ли Дональд Трамп мемориальный комплекс "Яд ва-Шем". Вечером 22 мая состоится официальный ужин в резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Утром 23 мая вертолет доставит Дональда Трампа на Масаду, где американский президент выступит перед сотнями приглашенных. Затем он вернется в Иерусалим, откуда автомобильная колонна отправится в Бейт-Лехем. Там глава американской администрации проведет встречу с главой ПНА Махмудом Аббасом.

После ее завершения Трамп возвратится в Иерусалим, откуда вертолетом отправится в аэропорт Бен Гурион. Примерно в 14:00 он покинет Израиль.





