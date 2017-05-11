Разрешено к публикации: житель Беэр-Шевы убил друга и пытался заживо сжечь бывшую жену

В ночь на четверг, 11 мая, было разрешено к публикации имя подозреваемого в убийстве 65-летнего Авраама Альтера в Беэр-Шеве примерно месяц назад. Это 48-летний житель города Давид Букобза.

По данным следствия, после убийства Альтера, который был его другом, Букобза предпринял попытку убийства своей бывшей супруги, также проживающей в Беэр-Шеве, с которой у него был конфликт. Он поджег квартиру женщины, однако ей удалось спастись.

Затем Букобза отправился в Иерусалим, где предпринял попытку самосожжения рядом со зданием Верховного суда. Он выжил и был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба полиции, пришедший в сознание Букобза отказывается давать показания, однако имеющихся в наличии улик достаточно, чтобы передать дело в прокуратура для предъявления обвинений.

Согласно восстановленной полицией хронике преступления, 7 апреля текущего года в телефонный центр 100 поступил звонок с сообщением о нападении мужчины на свою бывшую жену, проживающую на улице Гросман в Беэр-Шеве.

Нападавший ранил женщину, облил ее бензином, угрожал застрелить и пытался поджечь. В итоге женщине с дочерьми удалось укрыться у соседей, а бывший ее муж сбежал с места преступления.

Через несколько часов в Иерусалиме поступило сообщение о горящем на парковке здания Верховного суда автомобиле. Из автомобиля был извлечено мужчина с тяжелыми ожогами. Также на месте пожара был обнаружен неопознанный пистолет.

На следующий день в полицию поступило сообщение об исчезновении 65-летнего жителя Беэр-Шевы Авраама Альтера (65). Его тело со следами насилия было найдено в тот же день в квартире Букобзы.