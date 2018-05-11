ЦАХАЛ опубликовал карту объектов иранских сил "Эль-Кудс", атакованных в Сирии

Утром в пятницу, 11 мая, пресс-служба Армии обороны Израиля передала в СМИ карту объектов сил "Эль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции", которые были атакованы в Сирии в ночь на 10 мая в ответ на ракетный обстрел израильской территории.

Эта публикация позволяет уточнить список целей, пораженных в Сирии, публиковавшийся накануне.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в ночь на 10 мая на территории Сирии в ответ на ракетный обстрел израильской территории были атакованы более 50 целей, в том числе пять радаров сирийских ПВО систем С-200 (SA5), С-75 "Двина" (SA2), "Панцирь-С1" (SA22) и "Бук-М1-2" (SA17). При этом отмечалось, что большинство ударов было нанесено по базам, штабам и разведывательным подразделениям иранских сил "Эль-Кудс". Военные заявляли, что была атакована иранская военная база к северу от Дамаска, склады вооружений в международном аэропорту Дамаска и другие объекты. Все израильские самолеты, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Израильские военные заявляли, что иранцы использовали для обстрела израильской территории реактивную систему залпового огня "Ураган" советского производства. Судя по опубликованной информации, боевая машина выехала с военной базы в Аль-Кисуа (Сирия) в юго-западном направлении, в сторону границы с Израилем. После осуществления ракетного обстрела израильской территории эта машина следовала на север и была ликвидирована недалеко от Кунейтры.

Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал видео атаки на радар ПВО системы "Панцирь-С1" (SA22).

Глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис заявил накануне, что израильское командование заранее предупредило российских коллег о массированном ударе по целям в Сирии в ответ на иранскую ракетную атаку. Он отметил, что банк целей в Сирии в случае подобных действий иранцев был определен заранее. "Ирану потребуется длительное время на восстановление военной и разведывательной инфраструктур, которые были атакованы нами сегодня", – сказал он.

Официальный представитель ЦАХАЛа по работе с иностранными СМИ подполковник Йонатан Конрикус на брифинге подтвердил, что в течение последних недель израильские военные действовали в Сирии с целью предотвращения иранских ракетных ударов по израильской территории. "Мы проводили эту операцию несколько недель, почти месяц, пытаясь предотвратить и избежать иранской атаки против Израиля. Мы действовали множество раз против того, что мы называем "иранскими тикающими бомбами", и преуспели в предотвращении различных атак, включая ту, что произошла минувшей ночью", – сказал он (цитируется по публикации РИА Новости).

Говоря о ночной операции 10 мая, подполковник Конрикус заявил: "Это была широкомасштабная операция против значительных компонентов иранского присутствия – разведывательных, логистических, военных баз, складов, наблюдательных пунктов и много чего еще". Он назвал авиаудары одной из крупнейших израильских воздушных операций за последние годы и "точно самой крупной против иранских целей".

В командовании ЦАХАЛа подчеркивают, что Израиль не заинтересован в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание более мощного ответа.

Информация об израильском ударе, публиковавшаяся сирийскими и российскими источниками

Сирийские оппозиционные СМИ называли цели, которые в ночь на 10 мая были атакованы ЦАХАЛом в ответ на ракетный обстрел военных объектов на Голанских высотах, осуществленный силами иранского "Корпуса стражей исламской революции".

Согласно этим источникам, ЦАХАЛ атаковал одновременно три аэродрома: авиабазу Шайрат, авиабазу Тала (юго-запад Сирии), авиабазу Мезе (около Дамаска). Кроме того, были нанесены удары по военным объектам около городов Аль-Кусайр и Кунейтра. В Аль-Кусайре одной из целей была база "Хизбаллы".

По сведениям СМИ, удары наносились по складам оружия, ракетным установкам, радарам систем ПВО. Нанесен значительный ущерб. Сведения о жертвах этой массированной атаки уточняются.

Сирийское государственное агентство SANA утверждало, что силам ПВО Сирии удалось перехватить десятки израильских ракет. Однако при этом подтверждалось, что нанесен ущерб военным базам, складам оружия и радарам.

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) опубликовала данные об израильских ударах по объектам сил "Эль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" и ливанской "Хизбаллы" в Сирии, нанесенных в ночь на 10 мая. По сведениям SOHR, были атакованы военные объекты в Дамаске и в пригородах сирийской столицы, а также в районе Кунейтры и Дараа и в центральных районах Сирии, к юго-западу от Хомса. В частности, в списке пораженных целей упоминаются военный аэродром на востоке горного массива Каламун, где израильские ракеты поразили штаб-квартиру иранских сил, и база 4-й дивизии в Мадамит аш-Шаме, к западу от Дамаска, где расположены подразделения "Хизбаллы", КСИР и сирийской регулярной армии. Сообщается, что к югу от Дамаска были атакованы точки ПВО. Кроме того, удары наносились по целям около города Хадар, к северу от Кунейтры. SOHR передает, что в результате израильских ударов причинен значительный ущерб. Но пока нет информации о количестве погибших.

При этом SOHR отмечает, что подобные атаки осуществляются израильтянами, начиная с 29 апреля. Утверждается, что в результате этих атак погибли не менее 26 человек (не считая атаки 10 мая), среди которых только четверо были сирийцами, а остальные были иранцами или гражданами других стран. Сообщается также о более 60 раненых и пропавших без вести в результате израильских ударов.

Позже западные и израильские онлайн-СМИ со ссылкой на SOHR сообщили, что в результате удара ЦАХАЛа по иранским военным объектам в Сирии 10 мая погибли 23 боевика или военнослужащих, в их числе 18 иностранцев.

Командование армии Сирии опубликовало заявление по поводу израильского удара по военным объектам в этой стране, осуществленного в ночь на 10 мая в ответ на ракетный обстрел израильской территории. Текст заявления, зачитанного представителем сирийского командования, опубликован государственным агентством SANA. Дамаск, как обычно, обвинил Израиль в поддержке террористов, и заявил, что силам сирийской армии удалось отразить атаку, подтвердив свою "бдительность и готовность защищать сирийский суверенитет от любой агрессии". При этом сирийское командование заявляет, что сирийским ПВО удалось сбить "значительную часть" ракет противника (ранее утверждалось, что было сбито более половины ракет, выпущенных ЦАХАЛом). Командование армии Сирии подтверждает гибель лишь трех человек и ранения еще двоих, а также то, что израильтяне уничтожили одну радиолокационную станцию и нанесли ущерб нескольким позициям ПВО. При этом ничего не сказано о том, что удары наносились по позициям иранских сил в Сирии. МИД Сирии назвал ночной удар израильской армии "новым этапом агрессии".

Министерство обороны РФ выпустило сообщение по поводу израильского ответного удара по целям в Сирии после ракетного обстрела территории Израиля в ночь на 10 мая. В официальном сообщении, цитируемом государственным агентством РИА Новости, утверждается, что в атаке на военные объекты на территории Сирии участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет, еще более 10 тактических ракет были запущены с земли. При этом утверждается, что сирийским ПВО удалось сбить более половины израильских ракет. "В российском военном ведомстве отметили, что 10 мая в период с 1.45 до 3.45 утра под предлогом ответа на обстрел израильских позиций в районе Голанских высот со стороны иранских формирований армия Израиля нанесла удар по территории Сирии... Нападению подверглись места дислокации вооруженных формирований Ирана, а также позиции средств ПВО армии САР в районе Дамаска и на юге Сирии", – было сказано в публикации РИА Новости. "В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито. Данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирийской Арабской Республике уточняются", – заявляло минобороны РФ.

Отметим, что не впервые РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ сообщало об успешных действиях сирийских ПВО при отражении израильских атак. При этом приводятся данные, публикуемые командованием сирийской армии, не подтверждаемые другими источниками.

Иранский ракетный обстрел израильской территории

Поздно вечером 9 мая в сторону Израиля из Сирии было выпущено около 20 ракет. ЦАХАЛ сообщал, что четыре ракеты были сбиты системой ПРО "Железный купол", остальные упали на сирийской территории. Никто не пострадал, ущерб причинен не был. Сразу после обстрела были нанесены ответные удары по целям в Сирии.

По оценке израильских военных, иранцы обстреливали израильскую территорию ракетами "Град" и "Фаджр-5", применяли мобильную систему залпового огня "Ураган".

Ливанские телеканалы "Аль-Маядин" и "Аль-Манар", ассоциированные с "Хизбаллой", называли список целей, которые были атакованы сирийскими военными и силами КСИР в Израиле в ночь на 10 мая: центр подразделения электронной разведки ЦАХАЛа 9900, штаб "Хермонской бригады" (810), два центра радиоэлектронной борьбы, станция связи, вертолетная площадка, дом офицеров, пункт ПВО и др. Отметим, что в этих сообщениях содержится заведомая дезинформация: так, например, 810-я бригада была расформирована еще в 2016 году.

Сирийское государственное телевидение в ночь на 10 мая распространяло дезинформацию о том, что якобы наносятся удары по Хайфе, Кирьят-Шмоне и Нагарии.

Отметим, что речь идет о первом иранском ракетном обстреле израильской территории. 30 апреля, после очередного удара по иранским военным объектам в Сирии верховный лидер Ирана Али Хаменеи сказал, что отныне иранские военные будут отвечать на каждую такую атаку.

Удар по военному объекту в Сирии накануне

Вечером 8 мая арабские СМИ сообщили о серии взрывов, прогремевших в районе Аль-Кисуа недалеко от Дамаска. Сирийские правозащитные организации утверждали, что ударам подверглись ракетные позиции и склады ракет. По заявлению высокопоставленного военного источника в Сирии, слова которого цитировали официальные правительственные СМИ, речь идет об ударе, нанесенном израильскими ВВС по военному укреплению к югу от Дамаска. По еще одной версии, атакована база, принадлежащая Ирану. Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила о не менее 15 погибших в результате израильского удара по иранским объектам в районе Аль-Кисуа. Согласно этому источнику, среди погибших не менее восьми иранцев. Бывший начальник аналитического отдела военной разведки (АМАН) бригадный генерал запаса Йоси Купервассер заявлял, что ЦАХАЛу тогда удалось сорвать иранский ракетный удар по израильским военным объектам на Голанских высотах.





