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11 мая 2019 г.
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ДТП в Беэр-Шеве: машина "Маген Давид Адом" попала в аварию и перевернулась. ВИДЕО

время публикации: 10:37 | последнее обновление: 11:05 блог версия для печати фото
ДТП в Беэр-Шеве: машина "Маген Давид Адом" попала в аварию и перевернулась
ДТП в Беэр-Шеве: машина "Маген Давид Адом" попала в аварию и перевернулась
ДТП в Беэр-Шеве: машина "Маген Давид Адом" попала в аварию и перевернулась

В субботу, 11 мая, утром, в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, участниками которого стали частный автомобиль, пешеход и машина службы скорой помощи "Маген Давид Адом". В результате аварии "скорая", в которой находились парамедики и пациентка, перевернулась.

Авария произошла на бульваре Давида Тувиягу в Беэр-Шеве. Как сообщает пресс-служба МАДА, "скорая", в которой находилась пациентка, направлялась в больницу.

В результате аварии пострадал пешеход, мужчина 60 лет, получивший травмы средней тяжести. Первая помощь была оказана ему на месте, затем пострадавшего доставили в больницу "Сорока".

Пациентка, находившаяся в "скорой", доставлена в стационар в сопровождении одного из парамедиков. Легкие травмы получили все члены бригады МАДА, ехавшие в машине.

Водитель частного автомобиля не пострадал.

Подробности инцидента выясняет полиция.



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Суббота, 11 мая 2019 г.
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