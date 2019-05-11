Нетаниягу обратится к президенту с просьбой продлить период коалиционных переговоров

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен обратиться к президенту Реувену Ривлину с просьбой продлить срок, отведенный для коалиционных переговоров, еще на 14 дней.

Срок, за который премьер должен был сформировать правительство, истечет во вторник, 14 мая.

Однако, согласно сообщениям представителей "Ликуда", завершить коалиционные переговоры вовремя Нетаниягу помешали события на юге страны, а также выпавшие на этот период праздники (День Независимости) и скорбные дни (День памяти жертв войн и терактов и День памяти жертв Холокоста).

Высокопоставленные переговорщики из "Ликуда" подчеркнули, что речь идет не более чем о "технической отсрочке".

В соответствии с законом, премьер-министр имеет право на 14 дополнительных дней после заверешения первого срока формирования правительства, предоставленного президентом. Если во вторник Нетаниягу получит еще 14 дней, то он должен будет завершить формирование совего пятого правительства не позднее 28 мая. Ожидается, что в ближайшую неделею переговоры станут более интенсивными. 12 мая состоится встреча переговорных групп "Ликуда" и партий ШАС, а также "Ихуд Мифлагот а-Ямин".

Вечером 11 мая служба новостей телеканала "Кешет" сообщила, что все потенциальные участники будущей коалиции согласны поддержать предложение по изменению Основного закона о правительстве. В рамках этих изменений будет снято ограничение числа министров правительства. Предполагается, что в будущем правительстве будет не менее 26 министров.

Напомним, первой партией, с которой "Ликуд" намерен подписать коалиционное соглашение, является блок "Ихуд Мифлагот а-Ямин".

Согласно информации, опубликованной ранее радиостанцией "Кан Бет", стороны близки к соглашению, которое может быть подписано в начале следующей недели.

В партии "Наш дом Израиль" продолжают вести переговоры с "Ликудом", требуя зафиксировать в коалиционных соглашениях запрет на изменение статус-кво и на принятие законов в сфере религии и государства. С другой стороны, ультраортодоксы настаивают на принятии ряда законопроектов, которые обеспечат соблюдения "святости шабата" в общественных местах.

Источники в партии "Яадут а-Тора" подтвердили корреспонденту NEWSru.co.il информацию о том, что "Ликуд" предлагал ашкеназским ультраортодоксам пост заместителя премьер-министра и представительство в военно-политическом кабинете в обмен на согласие пойти на компромиссы в вопросах религии и государства. В "Яадут а-Тора" отказались.





