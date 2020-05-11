Занятия в средних школах возобновятся 17 мая

Министерства финансов и здравоохранения договорились о порядке возвращения к занятиям учащихся средних классов. Согласно достигнутой договоренности, средние школы возобновят работу с ближайшего понедельника, 17 мая.

Министерства пришли к соглашению, что занятия в средней школе будут проводиться в группе по 20 человек. Школьники не обязаны сидеть на занятиях в масках. Учителя должны держаться от учащихся на расстоянии двух метров. В том случае, если учитель подходит к ученикам, маска становится обязательной.

Учащиеся классов с 7-го по 10-й будут заниматься два-три дня в неделю.

По информации радиостанции "Кан Бет", министерствам до сих пор не удалось договориться по поводу того, сколько дней в неделю будут учиться учащиеся с 4-го по 6-й классы. В настоящий момент существует договоренность о том, что учащиеся этих классов будут заниматься только по пятницам, чтобы школьники начальных классов могли продолжить занятия в небольших группах.