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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2020 г., 19:13

Занятия в средних школах возобновятся 17 мая

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Занятия в средних школах возобновятся 17 мая

Министерства финансов и здравоохранения договорились о порядке возвращения к занятиям учащихся средних классов. Согласно достигнутой договоренности, средние школы возобновят работу с ближайшего понедельника, 17 мая.

Министерства пришли к соглашению, что занятия в средней школе будут проводиться в группе по 20 человек. Школьники не обязаны сидеть на занятиях в масках. Учителя должны держаться от учащихся на расстоянии двух метров. В том случае, если учитель подходит к ученикам, маска становится обязательной.

Учащиеся классов с 7-го по 10-й будут заниматься два-три дня в неделю.

По информации радиостанции "Кан Бет", министерствам до сих пор не удалось договориться по поводу того, сколько дней в неделю будут учиться учащиеся с 4-го по 6-й классы. В настоящий момент существует договоренность о том, что учащиеся этих классов будут заниматься только по пятницам, чтобы школьники начальных классов могли продолжить занятия в небольших группах.

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