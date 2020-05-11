Одед Форер: "Отправлять людей в неоплачиваемый отпуск было ошибкой, полмиллиона не вернутся на работу". Интервью

Депутат Одед Форер (партия "Наш дом Израиль") в настоящее время является председателем финансовой комиссии Кнессета. Экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов побеседовал с ним об экономических проблемах, вызванных введением общего карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Я понимаю, что сейчас экономика и политика неразрывны, но, являясь экономическим журналистом, хочу поговорить с вами об экономике, а политику оставить напоследок. Пост председателя финансовой комиссии Кнессета – один из важнейших в израильской политической системе, и то, что этот пост занимает представитель оппозиции – явление крайне редкое. Как это влияет на работу комиссии, на отношения с чиновниками министерства финансов, с регуляторами?

С этой точки зрения, в том числе по распоряжению председателя партии Авигдора Либермана, мой подход к выполнению обязанностей был исключительно профессиональным. Думаю, что в данном аспекте правительство получило "зеленый свет", которого у него никогда не было. Каждое обращение принималось к рассмотрению незамедлительно, без задержек, без попыток свернуть на рельсы интересантства.

Вы занимаете этот пост два месяца. Что вы успели сделать за этот период?

Нам удалось заставить правительство осознать, что происходит кризис небывалых масштабов. Мы добились, чтобы компенсация бизнесам выплачивалась в соответствии с сокращением оборота. Напомню, что еще месяц назад министерство финансов было категорически против такого подхода. Мы вынудили правительство отнестись серьезно к индивидуальным предпринимателям, которых в начале кризиса просто игнорировали. И в этом моя главная претензия к правительству. Оно управляет кризисом без какого-либо плана действий, который министр финансов или премьер-министр, или любой другой министр мог бы представить. В результате происходит напрасная трата денег. На борьбу с кризисом выделено много средств, но во многих случаях они выделяются не туда или слишком поздно.

Можете привести пример?

Простой пример: по всему миру создаются фонды кредитов для бизнеса под гарантии государства в размере от 70% до 100%. У нас дали только 15% гарантии (гарантия под ссуду каждому отдельному малому бизнесу – 80%, однако совокупная гарантия под все ссуды фонда – 15%. – Прим. ред.). В результате бизнесы, которым действительно нужна была помощь, не смогли ее получить. И только в следующем месяце, после того, как мы требовали, спорили и пытались достучаться, будет создан фонд с гарантией государства в 50%. За эти два месяца бизнесы закрылись, просто потому что у них не было доступа к кредитам в период кризиса ликвидности.

Или другой пример: компенсации бизнесам в соответствии с потерей оборота, которые мы предлагали с самого начала. Государство могло провести их без дополнительных усилий, ведь закон о компенсациях через Фонд налога на имущество уже существует.

Он предназначен немного для других ситуаций.

Он предназначен на случай военных действий. Если кто не понимает, в последние два месяца мы находимся в состоянии войны. Страна на карантине, экономика остановлена. Это война с вирусом, с биологической угрозой. Вместо того, чтобы воспользоваться готовым решением, придумали какие-то сложные формулы, которые дают меньше денег пострадавшим бизнесам.

Еще раз, даже когда государство начало тратить деньги, их надо тратить разумно. А когда нет плана и не определены цели и задачи, деньги расходуются неправильно.

Правительство обещало освободить бизнесы от уплаты муниципального налога на 25%, утверждая, что это равноценно освобождению от налога на три месяца. Но чем поможет бизнесу, которому деньги нужны сейчас, освобождение от налога, которое мэрия предоставит в декабре? Мы добились, чтобы освобождение от "арноны" было дано за март, апрель и май.

Вы попытались в очередной раз провести поправку, предоставляющую индивидуальным предпринимателям право на пособие по безработице. Эта поправка выдвигалась десятки раз, и всегда блокировалась минфином. Было очевидно, что и сейчас произойдет то же самое, что это политический трюк. Почему вы не попытались договориться с министерством финансов о ее продвижении, используя сложившуюся ситуацию?

Это не политический трюк. Пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей стало очевидной необходимостью. Но единственные законопроекты, которые сейчас могут быстро пройти через Кнессет, это законопроекты, выдвигаемые правительством. Поэтому мы попытались заставить министерство финансов начать разговаривать с нами на эту тему, воспользовавшись законом о расширении правительства, который коалиция вынесла на рассмотрение Кнессета. В правительственный закон можно внести поправки к другому закону, что мы и пытались сделать. Если бы поправка прошла, минфину пришлось бы договариваться с финансовой комиссией Кнессета. Мы ведь не исполнительная власть, мы власть законодательная и надзирающая. Мы не инициируем действия, мы контролируем и исправляем действия правительства.

И все-таки, вы знали, что поправка будет отклонена. Можно ли было действовать другим путем?

Это был наш шанс открыть тему для обсуждения. Я с первого дня в Кнессете продвигаю этот вопрос, но министерство финансов категорически против. Единственный способ сдвинуть его с этой позиции – через законодательство. До тех пор, пока в минфине не увидят, что коалиция готова продвигать пособия для фрилансеров, ситуация не изменится.

Хорошо. Перейдем к другим вопросам на повестке дня. Авиакомпания "Эль-Аль" в частности и крупные компании в целом. Следует ли государству выделять им помощь?

Для начала я хочу выделить "Эль-Аль" и израильскую гражданскую авиацию в отдельную тему. Государство Израиль должно быть заинтересовано в сохранении местной гражданской авиации, и этот интерес абсолютно очевиден даже на примере текущего кризиса. Когда нужно возвращать израильтян из-за границы или доставить в страну необходимый груз, выполнять не всегда рентабельные рейсы, нельзя, чтобы страна зависела от турецких авиакомпаний. Я не хочу зависеть от Эрдогана. Поэтому сохранение израильской авиакомпании очень важно.

И все-таки. Министерство финансов готово спасти компанию на условиях, на которые не готов уже рабочий комитет.

Что касается способа сохранения компании, могут быть разные способы, хотя я не считаю, что стоит изобретать велосипед. В США, во Франции, в Германии уже есть программы по спасению таких компаний.

Правительство Германии выразило готовность спасти Lufthansa только в обмен на акции компании.

Проблема в том, что министерство финансов, вместо того, чтобы заниматься решением на макроуровне, пытается заняться управлением компании и переходит на микроуровень. Меня меньше интересует, следует ли давать дотацию, гарантии или помощь в обмен на акции. Здесь можно выбирать, главное сохранить израильскую гражданскую авиацию. Я считаю, что правительство не должно вмешиваться в руководство компанией, оно должно позаботиться о получении выгоды населению в целом в обмен на помощь, но не определять, как именно будет осуществляться оздоровление компании.

Вернемся к крупным компаниям, требующим, чтобы им заплатили за каждого возвращенного из неоплачиваемого отпуска работника.

Повторю еще раз, государство не должно принимать решения на уровне отдельных компаний. Решение должно быть на уровне рынка в целом. Если бы изначально помощь давали, исходя из сокращения оборота, все было бы проще. Но государство само поощряло компании отправлять работников в неоплачиваемый отпуск вместо того, чтобы давать им дотацию, позволяющую сохранить работника хоты бы на 20-40% ставки, ведь часть работы может осуществляться из дома, часть могла осуществляться даже в условиях карантина. В результате теперь государство вынуждено платить компаниям, чтобы они вернули работников.

Я считаю, что тут механизм выплат должен быть другим. Выплаты должны производиться за каждого возвращенного из неоплачиваемого отпуска предельного работника. Ведь часть работников компания вернет из отпуска в любом случае, заплатит ей государство или нет. Пусть она вернет работников сверх нужных ей прямо сейчас, пусть даст им часть ставки, и за них получит поощрение.

Однако при системном подходе, или как вы говорите – решении на уровне рынка, помощь получат и такие компании, как холдинг "Делек" Ицхака Тшувы, который тоже потерял часть оборота.

Нельзя, чтобы государство решало такие вопросы на уровне компаний, будь то "Делек" Ицхака Тшувы или Fox Харэля Визеля. Ключ должен быть в снижении оборота. Компания, потерявшая 10-20% оборота, справится сама. Компания, потерявшая из-за решения правительства 50% оборота, без помощи не выживет. Так было во время военных действий, так должно быть и сейчас.

Решение отправить людей в неоплачиваемый отпуск было большой ошибкой. К сожалению, в результате у нас более 1,1 миллиона безработных, из которых пятистам тысячам человек некуда будет вернуться.

То есть вы считаете, что прогноз минфина о безработице в 10% после выхода из кризиса слишком оптимистичными?

К сожалению, да. Вы сами видите, с момента отмены ограничений на работу вернулись только 50-60 тысяч человек.

Ну, все-таки еще прошло мало времени, и не все ограничения сняты.

Да, но это не темпы возвращения работников, которые ожидались.

Генеральный директор министерства финансов Шай Баабад еще в начале кризиса заявил, что государство не сможет компенсировать убытки всем и в полном объеме, и что должен быть порядок приоритетов.

И это заявил гендиректор минфина, подписанный под решением потратить 2,5 миллиарда шекелей на дотации детям, далеко не все из которых нуждались в этой дотации. Дети того же Харэля Визеля тоже получили деньги. Как раз приоритизацией в действиях правительства и не пахнет. Вместо того, чтобы действительно отдать приоритет помощи пострадавшим от кризиса предприятиям, правительство начало разбирать рынок на части, пытаясь руководить кризисом на микроуровне. Как следствие, через месяц мы столкнемся с беспрецедентной нагрузкой на судебную систему из-за наплыва дел о банкротстве, с большим количеством бизнесов, не способных оплачивать долги, и с сотнями тысяч людей, которым нужно платить пособие по безработице.

Забудем о том, что у правительства должен был быть готовый план действий на такой случай. Но прошло уже два месяца с начала кризиса, а цельного плана действий все еще нет. Если говорить аналогиями, наша экономика сейчас горит, и этот пожар нужно тушить. Вместо того, чтобы привлечь к тушению огня суперлайнер, его пытаются с тем же количеством воды потушить с помощью капельного орошения. Если бы те же деньги, которые правительство тратит сейчас, потратили быстро и на основании четкого плана, ситуация была бы существенно легче.

И о политике. В декабре 2019 года вы были тем человеком, который пытался продвигать вхождение НДИ в правое узкое правительство Нетаниягу, чтобы избежать третьих выборов. Не жалеете, что эту инициативу не удалось реализовать?

Причиной провала моей инициативы тогда был сам Нетаниягу. Включение НДИ в коалицию не входило в его планы. Поэтому никакого серьезного предложения нам так и не было сделано. Он хотел использовать нас, нанести нам ущерб, а потом все равно пойти на выборы. Мы хотели вести переговоры об основных принципах правительства до того, как дело дойдет до распределения портфелей. Нам же говорили: "Возьмите портфели и будьте довольны, нам нужен иммунитет для Нетаниягу".

Что мы видим в новом правительстве: все остановилось на распределении портфелей. Какую политику будет проводить такое правительство – социалиста Ави Нисанкорена и капиталиста Биньямина Нетаниягу? Какой политический курс будет у него – левого Хили Трупера или правого Ярива Левина? То же самое было и в прошлый раз, когда мы пытались договориться о принципах, нам говорили о портфелях.