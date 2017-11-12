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В Израиле

В воскресенье состоится забастовка учителей средних и старших классов

время публикации: 11 ноября 2017 г., 21:04 | последнее обновление: 11 ноября 2017 г., 21:04 блог версия для печати фото
В воскресенье состоится забастовка учителей средних и старших классов

Подтверждена информация о проведении в воскресенье, 12 ноября, забастовки учителей средних и старших классов. Учебные занятия не будут проводиться по всей стране, за исключением частных и специализированных школ. При этом запланированные на этот день школьные экскурсии состоятся.

В воскресенье днем состоится очередная встреча представителей министерства финансов и Организация учителей средних и старших классов, по результатам которой будет принято решение о дальнейших шагах.

О проведении забастовки стало известно в пятницу. При этом отмечалось, что в средних и старших школах работают как учителя, являющиеся членами профсоюза учителей, так и учителя, являющиеся членами организации учителей средних и старших классов. Поэтому школьники только в воскресенье узнают, какие уроки у них состоятся, а какие – нет.

Вечером в субботу было объявлено, что не будет занятий в классах от "йуд" до "йуд-далет". Но все же следует уточнять факт отмены занятий в каждой школе отдельно.

14 дней с момента объявления Организацией учителей средних и старших классов состояния трудового конфликта истекли еще 8 ноября.

На текущий момент организация ведет переговоры с министерством финансов о новом коллективном трудовом соглашении. В министерстве настаивают на повышении зарплат учителей не в процентах, а в абсолютных величинах, что позволит улучшить положение начинающих учителей, не имеющих большого стажа. В свою очередь, в профсоюзе требуют повышения зарплат на 25%.

7 ноября СМИ сообщали, что министерство финансов предложило повысить стартовую зарплату учителей, приходящих в систему образования, на 1.600 шекелей в месяц до 8 тысяч шекелей в месяц. Повышение должно произойти в три этапа и будет распространяться только на учителей, которые начнут работать после подписания соглашения.

Зарплаты учителей, уже находящихся в системе, и имеющих 1-8 лет стажа, предлагается повысить на 300 шекелей в месяц, а зарплату учителей со стажем более 8 лет – на 60-120 шекелей. При этом минфин требует снизить влияние стажа на прибавку к зарплате, против чего категорически возражает организация учителей.

Необходимо подчеркнуть, что организация учителей средних и старших классов, совместно с профсоюзом учителей и Всеобщей федерацией профсоюзов, объявила также состояние трудового конфликта в связи с намерением министерства финансов отменить коллективное страхование по санитарному уходу. Поэтому даже в случае прекращения забастовочных санкций в связи с подписанием трудового соглашения школы могут возобновить забастовку уже через полторы недели.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 ноября 2017 г.
Организация учителей средних и старших классов объявила забастовку







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