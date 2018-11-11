Нетаниягу о "деле 3000": "Не судите раньше времени"

Поздно вечером в субботу, 10 ноября, перед вылетом в Париж, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с публичным заявлением по поводу отчета полиции о завершении расследования в рамках так называемого "дела 3000".

Нетаниягу вновь отметил, что по этому делу у правоохранительных органов нет к нему претензий, хотя по другим делам (1000, 2000, 4000) в отношении него "не стесняются делать абсурдные заявления".

Говоря о "деле 3000", Нетаниягу отметил также непоследовательность заявлений полиции. Он также сказал, что не знал о роли приближенного к нему адвоката Давида Шимрона в этом деле.

Глава правительства порекомендовал "дождаться окончания процессов и не судить раньше времени".

Журналисты попросили премьер-министра прокомментировать решение о согласии на ввоз в сектор Газы "катарских миллионов". Нетаниягу заявил, что "на данный момент это был правильный шаг".

Отчет и рекомендации полиции по "делу 3000"

8 ноября полиция сообщила о завершении расследования по "делу 3000" (дела о субмаринах).

В рамках этого дела расследовались подозрения в совершении общественными деятелями, бизнесменами и должностными лицами таких преступлений как получение и дача взяток, мошенничество, обман общественного доверия, отмывание денег и иных. Подозрения касались действий, совершавшихся между 2009 и 2017 годом с целью продвижения бизнес-интересов при закупке для государства Израиль субмарин и иных судов у германского концерна Thyssenkrupp.

В ноябре 2016 года юридический советник правительства по рекомендации государственного прокурора отдал распоряжение о проверке материалов, полученных из различных источников. По результатам проверки, в ходе которой были опрошены многочисленные свидетели, а также потенциальные фигуранты дела, в феврале 2017 года государственный прокурор принял решение о начале официального уголовного расследования.

Следствием было установлено, что германский концерн поставил Израилю пять субмарин, которые были приняты на вооружение ВМС ЦАХАЛа. До 2009 года бригадный генерал Запаса Иешаягу Барекет был представителем концерна на переговорах с Израилем, а затем его внезапно заменил бизнесмен Михаэль (Мики) Ганор. Выводы расследования свидетельствуют о том, что занимавший тогда должность командующего ВМС Элиэзер (Чайни) Маром и заместитель главы Совета по национальной безопасности Авриэль Бар-Йосеф предпринимали активные шаги для назначения Ганора на эту должность, ожидая получить от него впоследствии "вознаграждение".

В период пребывания Ганора на посту представителя концерна были заключены сделки о приобретении подводных лодок и других кораблей на сотни миллионов евро и велись переговоры о приобретении дополнительных судов на еще более крупную сумму.

В ходе следствия постоянно возникали подозрения в том, что бизнесмены и должностные лица получали или требовали от Мики Ганора различные незаконные блага – прямые или косвенные, связанные с приобретением субмарин и других кораблей или связанных со сделками, которые лишь обдумывались и готовились при участии Ганора. Это создавало ситуацию острого конфликта интересов между занимаемыми ими должностями и обязанностью охранять интересы государства и их личными бизнес-интересами.

Так Авриэль Бар-Йосеф способствовал назначению Ганора на пост представителя концерна, требуя взамен часть комиссионных, которые тот получал в качестве посредника.

Шай Брош исполнял роль фиктивного посредника между Бар-Йосефом и Ганором. В его задачу входило скрыть преступную связь между ними, полагает следствие. За это Ганор подписал с ним фиктивный договор о консультационных услугах на сумму 120 тысяч евро, говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Элиэзер (Чайни) Маром также способствовал назначению Ганора, получив от него впоследствии вознаграждение на сумму в 600 тысяч шекелей, утверждается в документе полиции. Отмечается, что Ганор получил деньги только после демобилизации из ЦАХАЛа.

Адвокат Давид Шимрон использовал свое положение приближенного к премьер-министру и продвигал, по просьбе Ганора, возможность сделок в официальных израильских инстанциях, не сообщая никому о конфликте интересов. За это он получили от Ганора вознаграждение несколькими платежами на общую сумму 270 тысяч шекелей. Он принимал участие также в дополнительных проектах Ганора, не связанных с закупкой судов, получая за это большие комиссионные.

В различных правонарушениях подозревались бывший министр Элиэзер Зандберг, приближенный премьер-министра адвокат Ицхак Молхо, а также Давид Шаран, занимавший короткое время пост главы канцелярии премьер-министра.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится о том, что по итогам следствия имеется доказательная база для предъявления обвинений шестерым фигурантам дела.

Полиция рекомендует обвинить:

1. Бывшего заместителя главы Совета безопасности Авриэля Бар-Йосефа во взяточничестве, мошенничестве, обмане общественного доверия и вступлении в преступный сговор.

2. Бывшего командира морского спецназа "Шайетет-13" бригадного генерала запаса Шая Броша во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия, вступлении в преступный сговор, выдаче фальшивых квитанций и отмывании денег.

3. Бывшего командующего ВМС Элиэзера (Чайни) Марома во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия, вступлении в преступный сговор, отмывании денег и налоговых правонарушениях.

4. Адвоката Давида Шимрона в посредничестве при даче взятки, получении благ обманным путем с отягчающими обстоятельствами и в отмывании денег.

5. Бывшего министра и главу Национального фонда Элиэзера (Моди) Зандберга во взяточничестве, мошенничестве, обмане общественного доверия и выдаче квитанций без соответствующих полномочий.

6. Бывшего главу канцелярии премьер-министра Давида Шарана во взяточничестве, мошенничестве, обмане общественного доверия, вступлении в преступный сговор, отмывании денег и нарушении закона о финансировании партий и политических движений.

В отношении адвоката Ицхака Молхо полиция не нашла улик, достаточных для предъявления обвинения.





