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В Израиле

Отменены занятия в школах и детских садах в населенных пунктах на границе с Газой

время публикации: 11 ноября 2018 г., 23:38 | последнее обновление: 11 ноября 2018 г., 23:39 блог версия для печати фото
Отменены занятия в школах и детских садах в населенных пунктах на границе с Газой

Управление тылом обнародовало инструкции для жителей населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газы. Эти инструкции будут действовать до 22:20 вторника, 12 ноября.

Согласно распоряжению Управления тылом, во вторник, 12 ноября, будут отменены занятия в школах и детских садах в приграничной зоне.

Массовая мероприятия могут проводиться только в закрытых помещениях, при участии не более 300 человек.

12 ноября государственные услуги в населенных пунктах будут оказываться в ограниченном объеме.

Фермером запрещено работать на открытом воздухе.



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