Отменены занятия в школах и детских садах в населенных пунктах на границе с Газой

Управление тылом обнародовало инструкции для жителей населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газы. Эти инструкции будут действовать до 22:20 вторника, 12 ноября.

Согласно распоряжению Управления тылом, во вторник, 12 ноября, будут отменены занятия в школах и детских садах в приграничной зоне.

Массовая мероприятия могут проводиться только в закрытых помещениях, при участии не более 300 человек.

12 ноября государственные услуги в населенных пунктах будут оказываться в ограниченном объеме.

Фермером запрещено работать на открытом воздухе.





