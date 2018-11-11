Отменены занятия в школах и детских садах в населенных пунктах на границе с Газой

Управление тылом обнародовало инструкции для жителей населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газы. Эти инструкции будут действовать до 22:20 вторника, 12 ноября.
Согласно распоряжению Управления тылом, во вторник, 12 ноября, будут отменены занятия в школах и детских садах в приграничной зоне.
Массовая мероприятия могут проводиться только в закрытых помещениях, при участии не более 300 человек.
12 ноября государственные услуги в населенных пунктах будут оказываться в ограниченном объеме.
Фермером запрещено работать на открытом воздухе.