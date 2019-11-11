Нафтали Беннет вступит в должность министра обороны без торжественной церемонии
Во вторник, 12 ноября, в 11:00 один из лидеров партии "А-Ямин а-Хадаш" Нафтали Беннет официально вступит в должность министра обороны. По его указанию, торжественная церемония вступления в должность нового министра проводиться не будет.
Накануне вступления в должность Беннет проводит совещания и консультации по вопросам безопасности и обороны страны.
Ожидается, что после вступления в должность министра он встретится с начальником генерального штаба ЦАХАЛа Авивом Кохави и офицерами генштаба, а также проведет первую рабочую встречу с генеральным директором министерства обороны Уди Адамом.
Как сообщалось ранее, 10 ноября правительство Израиля утвердило назначение Нафтали Беннета на должность министра обороны. Единственным голосовавшим против был министр по делам алии и абсорбции Йоав Галант ("Ликуд"). "Израиль переживает крайне сложный период в том, что касается вопросов безопасности. Это назначение не идет на пользу интересам государства и его безопасности", – заявил Галант.
В минувшую пятницу премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о решении назначить Беннета на должность министра обороны. Речь идет о назначении лишь на время работы переходного правительства. Министр связи Давид Амсалем в интервью "Кан Бет" назвал это назначение актом "политической профилактики".
Бывший министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман воздержался от комментариев по поводу назначения Беннета на пост главы минобороны.
Правительство утвердило назначение Нафтали Беннета на должность министра обороны