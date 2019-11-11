Нафтали Беннет вступит в должность министра обороны без торжественной церемонии

Во вторник, 12 ноября, в 11:00 один из лидеров партии "А-Ямин а-Хадаш" Нафтали Беннет официально вступит в должность министра обороны. По его указанию, торжественная церемония вступления в должность нового министра проводиться не будет.

Накануне вступления в должность Беннет проводит совещания и консультации по вопросам безопасности и обороны страны.

Ожидается, что после вступления в должность министра он встретится с начальником генерального штаба ЦАХАЛа Авивом Кохави и офицерами генштаба, а также проведет первую рабочую встречу с генеральным директором министерства обороны Уди Адамом.

Как сообщалось ранее, 10 ноября правительство Израиля утвердило назначение Нафтали Беннета на должность министра обороны. Единственным голосовавшим против был министр по делам алии и абсорбции Йоав Галант ("Ликуд"). "Израиль переживает крайне сложный период в том, что касается вопросов безопасности. Это назначение не идет на пользу интересам государства и его безопасности", – заявил Галант.

В минувшую пятницу премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о решении назначить Беннета на должность министра обороны. Речь идет о назначении лишь на время работы переходного правительства. Министр связи Давид Амсалем в интервью "Кан Бет" назвал это назначение актом "политической профилактики".

Бывший министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман воздержался от комментариев по поводу назначения Беннета на пост главы минобороны.