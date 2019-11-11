ЦСБ: 44% населения Израиля сконцентрировано в 16 городах

В понедельник, 11 ноября, Центральное статическое бюро Израиля опубликовало данные за 2018 год, касающиеся распределения населения по различным районам страны.

В прошлом году в Израиле насчитывалось 1218 населенных пунктов, из которых 1090 - с преимущественно еврейским населением и 137 - с арабским, 9 пунктов признаны "смешанными".

263 населенных пункта имеют статус города, 955 – поселка. Население 734 поселков не превышало тысячи человек.

Самым молодым населенным пунктом считается поселок Амихай, в котором проживают 198 человек.

Самым крупным мегаполисом Израиля является Иерусалим. В столице Израиля насчитывается 919.438 жителей. Самым маленьким поселком является Руах Мидбар, расположенный в региональном совете Рамат а-Негев. В нем живут 52 человека.

По данным ЦСБ, 44% населения Израиля проживают в 16 крупных городах, десять из которых расположены в центре страны или в Тель-Авивском округе: 1. Иерусалим (919.438), 2. Тель-Авив (415.534), 3. Хайфа (283.650), 4. Ришон ле-Цион (251.719), 5. Петах-Тиква (244.275), 6. Ашдод (224.628), 7. Нетания (217.244), 8. Беэр-Шева (209.002), 9. Бней-Брак (198.863), 10. Холон (194.273), 11. Рамат-Ган (159.158), 12. Реховот (141.579), 13. Ашкелон (140.968), 14. Бат-Ям (128.774), 15.Кфар-Саба (100.763).

За год, который прошел с последнего отчета, население Хариша удвоилось и составило 7.569 человек. Население Афулы и Нес-Циона выросло до 50 тысяч человек, Ариэля и Тель-Шевы - 20 тысяч. Три города, Сегев-Шалом, Эфрат, Кафр-Ясиф, стали "десятитысячниками".

В населенных пунктах в центре страны в 2018 году проживали более двух миллионов израильтян, из которых 1.427.000 проживали в Гуш-Дане.





