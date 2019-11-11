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NEWSru.co.il :: В Израиле11 ноября 2019 г., 21:41

Ynet: ракетный корвет ВМФ ЦАХАЛа обнаружил в 15 км от побережья Тель-Авива российскую подлодку

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Ynet: ракетный корвет ВМФ ЦАХАЛа обнаружил в 15 км от берегов Тель-Авива российскую подлодку

Портал Ynet публикует со ссылкой на собственные источники сообщение, согласно которому около трех месяцев назад у побережья Гуш-Дана была обнаружена российская подводная лодка.

Согласно сообщению журналиста Итая Блюменталя, подлодка была обнаружена ракетным корветом израильских ВМС в 8 морских милях от побережья, глубоко в территориальных водах Израиля (граница проходит на расстоянии 12 морских миль от берега).

В сообщении говорится, что после обнаружения подлодки командование ВМС ЦАХАЛа немедленно связалось с российским военным командованием, задействовав механизм координации, аналогичный тому, который имеется между израильскими и российскими военно-воздушными силами.

Вскоре после этого подлодка покинула территориальные воды Израиля в западном направлении.

Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась комментировать данную публикацию, отметив, что "время от времени ВМС ЦАХАЛа обнаруживают плавсредства, которые могут быть идентифицированы как принадлежащие иностранным вооруженным силам".

Отметим, что в первой половине августа текущего года российский ВМФ проводил крупномасштабные учения "Океанский щит – 2019", часть которых прошла в Восточном Средиземноморье.

С 2013 года в Восточном Средиземноморье действует Постоянное оперативное соединение Военно-морского флота Российской Федерации в Средиземном море.

Основу соединения составляют ракетные, противолодочные, десантные корабли, дизельные и атомные подводные лодки. С 2016 года соединение получило постоянную прописку в сирийском порту Тартус



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