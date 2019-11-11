Либерман начинает решающие встречи с Ганцем, Нетаниягу и Ривлиным

Во вторник, 12 ноября, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман начнет серию встреч в попытке катализировать процесс создания правительства национального единства.

В 16:30 в "Кфар Макабия" начнется встреча Либермана и главы "Кахоль Лаван" Бени Ганца. Выступая на заседании фракции, Ганц заявил, что выслушает предложения Либермана. "Мы будем готовы к определенным компромиссам, до тех пор, пока они укладываются в рамки нашего мировоззрения и идут на пользу государству Израиль", - заявил Ганц. В НДИ заявляют, что до сих пор партия "Кахоль Лаван" не продемонстрировала готовности к реальному компромиссу ради создания правительства национального единства. По словам источников в партии Либермана, представители "Кахоль Лаван" даже не ответили на вопрос о принципиальном отношении к предложению президента. "Возможно на встрече с Либерманом, Ганц будет более конкретен", - сказал источник в НДИ.

В среду, 13 ноября, Авигдор Либерман встретится с президентом Ривлиным. Ожидается, что в ходе этой встречи будут обсуждаться детали предложения главы государства по формированию правительства. "Никто не знает, что имел в виду Ривлин, когда говорил об уходе премьер-министра во временную отставку в случае подачи обвинения, а главное – никто не знает, в какой момент это должно произойти", - сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в Кнессете. По словам нашего собеседника, этот вопрос может стать ключевым.

Вечером 11 ноября служба новостей канала "Кешет" сообщила, что "Ликуд предложил "Кахоль Лаван" новый пакет предложений. В частности, речь идет об отказе от временной отставки. В соответствии с новым предложением, Нетаниягу будет занимать пост первый год, а затем покинет должность, и премьер-министром станет Ганц. Если суд над премьер-министром начнется до тех пор, Нетаниягу уйдет во временную отставку. В "Ликуде" отказались комментировать эту информацию.

В "Кахоль Лаван" отмечают, что проблема любой договоренности с Нетаниягу заключается в недоверии премьер-министру. "Если бы Нетаниягу можно было верить, то соглашение было бы заключено уже давно. Кто гарантирует, что через год он не развалит правительство под каким-либо предлогом, чтобы заблокировать путь Ганцу?" - сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Кахоль Лаван".

В настоящий момент предпринимаются попытки организовать встречу Либермана и Нетаниягу. Однако дата и время такой встречи до сих пор не объявлены. 11 ноября на протяжении всего дня "Ликуд", "Кахоль Лаван" и НДИ обменивались выпадами. Так, выступая на конференции по вопросам образования, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Бени Ганц намерен создать правительство меньшинства, опирающееся на ультраортодоксальные фракции. "Такое правительство будет пощечиной солдатам ЦАХАЛа", - заявил премьер-министр. Ответ "Кахоль Лаван" не замедлил последовать: "Вы утратили право говорить от имени солдат, которые получили от вас так много пощечин",- заявил Яир Лапид.

Авигдор Либерман в очередной раз призвал Нетаниягу и Ганца прийти к соглашению. "Нет ничего хуже третьих выборов", - заявил глава НДИ. "Создание правительства меньшинства – это хуже, чем третьи выборы", - ответили в "Ликуде".

11 ноября в Кнессете царила атмосфера пессимизма по поводу перспектив формирования правительства. "Складывается впечатление, что кто-то хочет выборов, а кто-то смирился с их неизбежностью. Но все меняется каждый день, а иногда по несколько раз в день", - заявил корреспонденту NEWSru.co.il источник, осведомленный о ходе коалиционных переговоров. Напомним, что срок мандата Бени Ганца на формирование правительства истекает 20 ноября.