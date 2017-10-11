Серия ДТП в канун Симхат-Тора: трое погибших, множество пострадавших

В среду, 11 октября, в канун праздника Симхат-Тора, в результате серии ДТП погибли три человека и еще семеро получили тяжелые травмы.

Самая тяжелая авария произошла около 16:30 на шоссе 383 в районе Кирьят-Малахи. В результате столкновения двух легковых автомобилей один из них перевернулся и два пассажира автомобиля, оба 18 лет, погибли. Еще двое находившихся в автомобиле юношей - 17 и 19 лет - были доставлены в больницу "Каплан". Их состояние оценивается как тяжелое.

20-летняя девушка, которая находилась за рулем второго автомобиля, была в критическом состоянии доставлена на вертолете в больницу "Ихилов".

Согласно предварительным данным, причиной аварии могло быть то, что из-за сильного превышения скорости машина, в которой ехали четверо молодых людей, съехала на встречную полосу.

Рано утром 11 октября на улице Йефет в Яффо произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. В результате ДТП погиб мотоциклист, мужчина примерно 20 лет.

Около 11:30 две женщины в возрасте около 50 лет получили тяжелые травмы в результате дорожной аварии, произошедшей на шоссе 31 в Негеве возле перекрестка Хатрорим.

Еще одно ДТП произошло около 14:00 на перекрестке улиц Олей а-Гардом и Элиэзер Бен-Йегуда в Ашкелоне. В результате столкновения между автомобилем и мотоциклом два молодых человека в возрасте около 20 лет, ехавших на мотоцикле, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу "Барзилай".





