11 октября 2017 г.
последняя новость: 22:06
Умер всероссийский целитель
Названы опасные сочетания продуктов
В семье Михалковых прибавление
Авраам Руссо объявил о разводе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:06 Координатор действий правительства на территориях: "Если ХАМАС не будет контролировать боевиков, Израиль ответит"
19:45 Шакал, покусавший на севере страны трех человек, заражен бешенством
18:00 В Тель-Авиве застрял под мостом автобус
16:15 Серия ДТП в канун Симхат-Тора: трое погибших, множество пострадавших
15:37 По подозрению в намерении совершить теракт задержан житель Туль-Карема
15:04 Очередная кража боеприпасов с базы ЦАХАЛа: украдены гранаты и тысячи патронов
14:22 ДТП в Ашкелоне, два человека получили тяжелые травмы
13:52 На границе Газы обстрелян армейский патруль, нанесен ответный удар по посту ХАМАСа
12:02 В устье реки Лахиш в Ашдоде всплыли тысячи мертвых рыб
11:39 ДТП в Негеве: тяжело ранены две женщины
В Израиле

Серия ДТП в канун Симхат-Тора: трое погибших, множество пострадавших

время публикации: 16:15 | последнее обновление: 18:30 блог версия для печати фото
ДТП возле Кирьят-Малахи: двое погибших, трое пострадавших
Две женщины в возрасте около 50 лет получили тяжелые травмы в результате дорожной аварии, произошедшей на шоссе 31 в Негеве возле перекрестка Хатрорим
два человека получили тяжелые травмы в результате столкновения между легковым автомобилем и мотоциклом в Ашкелоне
ВСЕ ФОТО

В среду, 11 октября, в канун праздника Симхат-Тора, в результате серии ДТП погибли три человека и еще семеро получили тяжелые травмы.

Самая тяжелая авария произошла около 16:30 на шоссе 383 в районе Кирьят-Малахи. В результате столкновения двух легковых автомобилей один из них перевернулся и два пассажира автомобиля, оба 18 лет, погибли. Еще двое находившихся в автомобиле юношей - 17 и 19 лет - были доставлены в больницу "Каплан". Их состояние оценивается как тяжелое.

20-летняя девушка, которая находилась за рулем второго автомобиля, была в критическом состоянии доставлена на вертолете в больницу "Ихилов".

Согласно предварительным данным, причиной аварии могло быть то, что из-за сильного превышения скорости машина, в которой ехали четверо молодых людей, съехала на встречную полосу.

Рано утром 11 октября на улице Йефет в Яффо произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. В результате ДТП погиб мотоциклист, мужчина примерно 20 лет.

Около 11:30 две женщины в возрасте около 50 лет получили тяжелые травмы в результате дорожной аварии, произошедшей на шоссе 31 в Негеве возле перекрестка Хатрорим.

Еще одно ДТП произошло около 14:00 на перекрестке улиц Олей а-Гардом и Элиэзер Бен-Йегуда в Ашкелоне. В результате столкновения между автомобилем и мотоциклом два молодых человека в возрасте около 20 лет, ехавших на мотоцикле, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу "Барзилай".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 октября 2017 г.
ДТП в Ашкелоне, два человека получили тяжелые травмы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 октября 2017 г.
ДТП в Негеве: тяжело ранены две женщины
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 октября 2017 г.
ДТП в Яффо, погиб мотоциклист
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 октября 2017 г.
Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП на шоссе №90







  Rating@Mail.ru  
Среда, 11 октября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017