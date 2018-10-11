Правительство Израиля ведет переговоры с Асмэрой о выдворении эритрейских нелегалов

Правительство Израиля впервые начало прямые переговоры с Асмэрой, чтобы убедиться, что власти Эритреи отменили обязательный бессрочный призыв в армию, ставший причиной бегства многих эритрейцев за пределы страны, в том числе в Израиль.

Цель переговоров – выдворение на родину 20 тысяч проживающих в Израиле эритрейских нелегалов при получении гарантий, что власти в Асмэре не будут их преследовать за дезертирство, сообщает телеканал "Десять".

От лица правительства Израиля переговоры ведут представители штаба национальной безопасности при министерстве главы правительства.

По данным службы новостей "Десятки", параллельно Израиль проводит консультации с Швейцарией, также планирующей выдворить на родину 40 тысяч находящихся на ее территории эритрейцев.

Между тем, государственный телеканал "Кан 11" сообщил, что правительство намерено предоставить официальный статус беженцам из суданской провинции Дарфур. Согласно этому сообщению, примерно 3.000 человек получат временный статус, позволяющий выдворить их на родину в случае стабилизации ситуации в Судане.

Напомним, что 9 октября Управление регистрации населения и миграции сообщило, что, в соответствии с решением главы МВД Арье Дери, граждане Конго, обратившиеся в Израиле за статусом беженца, должны покинуть страну в течение 90 дней.

Решение было принято после того, как представители МВД Израиля совместно с сотрудниками МИДа изучили ситуацию в Конго и пришли к выводу, что гражданам этой страны после возвращения домой не угрожает опасность.

Управление обещает оказать помощь гражданам Конго, решившим добровольно покинуть Израиль до 5 января 2019 года.

Против этого решения выступили активисты Центра по делам беженцев и мигрантов. Они заявляют, что МВД и МИД ошибаются относительно ситуации в Конго. По их мнению, лицам, решившим вернуться домой, угрожает серьезная опасность. Активисты по правам человека обратились к МВД с просьбой предоставить выходцам из этой страны статус беженцев или отложить решение об их депортации.





