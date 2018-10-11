"Железный купол" был ошибочно задействован после сирены "Цева адом" около границы Газы

В 10:06-10:07 в населенных пунктах около границы сектора Газы сработали сирены "Цева адом". Сирену слышали жители Нетивота, поселков в региональных советах Сдот Негев и Шаар а-Негев.

Была задействована система ПРО "Железный купол".

Примерно через полчаса после этого инцидента пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что "Железный купол" был задействован по ошибке: обстрела не было.

По данному факту проводится расследование.

Ориентировочная стоимость запуска одной противоракеты батареи "Железный купол" – 20 тысяч долларов.

Отметим, что в течение последних почти двух месяцев не зафиксировано ни одного ракетного обстрела из Газы. При этом на границе сектора постоянно происходят столкновения между участниками "марша возвращения", инициированного террористической организацией ХАМАС, и израильскими военными. Участники "марша" предпринимают попытки прорыва границы и запускают в сторону израильской территории воздушные змеи и воздушные шары с привязанными к ним взрывными устройствами и емкостями с легковоспламеняющейся жидкостью. Это примитивное оружие доказало свою эффективность: были выжжены сотни гектаров полей и лесов.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Сентябрь-октябрь. Ни одного обстрела.

Август. 50 обстрелов, 190 ракет. 30 ракет сбиты системой ПРО. Трое раненых.

Июль. 56 обстрелов, 164 ракеты, 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Июнь. 18 обстрелов, 40 ракет, 11 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. 30 обстрелов, 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.