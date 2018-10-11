Свадьба Галеви и Аариш: депутат Хазан и министр Дери против союза еврея с арабкой

Вечером 10 октября 36-летняя журналистка Люси Аариш и 43-летний актер Цахи Галеви отпраздновали свадьбу. Особый интерес к этому событию был проявлен после скандального заявления депутата Орена Хазана ("Ликуд").

Для Аариш этот брак первый, Цахи ранее был женат на танцовщице Уне Холбрук.

Поводом для внимания к скромной свадьбе Люси и Цахи послужил не только тот факт, что речь идет об израильских знаменитостях, но и то, что поженились арабка и еврей.

Хазан написал на своей странице в Facebook: "Я не виню Люси Аариш, соблазнившую еврейскую душу, чтобы навредить мой стране и помешать большему числу потомкам евреев продолжать еврейские династии. Я виню "исламизацию" Цахи, который слишком проникся сериалом "Фауда" – братишка, выйди из фильма. Люси, ничего личного, но знай, Цахи – мой брат, и народ Израиля со мной, хватит ассимиляции!"

С критикой этой свадьбы в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" утром 11 октября высказался и министр внутренних дел, лидер партии ШАС Арье Дери. Выступив в принципе против "смешанных браков", он заявил, что у (еще не рожденных) детей Аариш и Галеви "будут проблемы в Израиле". Чтобы избежать этих проблем, Дери предложил Аариш пройти гиюр.

Сериал "Фауда" (в переводе с арабского – "Хаос") представляет собой психологический, политический и шпионский триллер, рассказывающий о деятельности "псевдоарабского" подразделения израильских спецслужб. Режиссерами сериала, герои которого говорят как на иврите, так и на арабском, стали Лиор Раз и Ави Исасхаров, кроме того, Лиор Раз сыграл одну из главных ролей. Цахи Галеви, служивший в спецподразделениях "Шиулей Шимшон" и "Дувдеван", в этом сериале играет сотрудника спецслужб Наора.

В декабре 2017 года The New York Times назвал "Фауду" лучшим зарубежным телешоу года. В 2016 сериал получил шесть наград Израильской телевизионной академии (в том числе, и как "лучший драматический сериал").

Напомним, что в декабре 2015-го читатели NEWSru.co.il назвали Люси Аариш – израильскую арабскую тележурналистку, открыто выступившую против исламистов – "героем года в Израиле".





