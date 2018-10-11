18+
11 октября 2018 г.
последняя новость: 15:01
Между Тегераном и Тель-Авивом
Еврейское счастье
Израилю нужна вменяемость
Ливия после Каддафи
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:55 Поиски террориста: ЦАХАЛ заблокировал въезды в Шхем
13:47 ЦАХАЛ: теракт у штаба региональной бригады "Самария", есть раненые
13:13 ЦАХАЛ уничтожил очередной туннель ХАМАСа. ВИДЕО
12:28 Задержан Ицхак Шпак, подозреваемый в убийстве бывшей жены
11:27 Суд встал на защиту интересов ребенка и отменил решение о депортации его матери
11:02 В Тель-Авиве началось рассмотрение апелляции Лары аль-Касем на решение о выдворении из страны
10:23 Свадьба Галеви и Аариш: депутат Хазан и министр Дери против союза еврея с арабкой
10:10 "Железный купол" был ошибочно задействован после сирены "Цева адом" около границы Газы
09:29 "Дело 242": Дов Литвиноф будет признан виновным в нарушении общественного доверия
09:05 Ари Фульд посмертно представлен к высшей полицейской награде
Загрузка...
В Израиле

ЦАХАЛ уничтожил очередной туннель ХАМАСа. ВИДЕО

время публикации: 13:13 | последнее обновление: 15:03 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ уничтожил очередной туннель ХАМАСа
ЦАХАЛ уничтожил очередной туннель ХАМАСа
ЦАХАЛ уничтожил очередной туннель ХАМАСа
ВСЕ ФОТО

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает об уничтожении туннеля, проложенного из района Хан-Юнис на юге сектора Газы через границу с Израилем. Протяженность туннеля на территории Израиля составляла 200 метров.

В общей сложности протяженность туннеля составляла около километра. Сообщается, что в туннеле были проведены электричество и телефонная связь.

Туннель, продолженный с целью совершения терактов в Израиле, был уничтожен инженерными средствами на израильской территории.

Накануне утром ЦАХАЛ ввел ограничения для движения гражданского транспорта по дорогам около границы с Газой. Очевидно, это было связано с операцией по уничтожению "туннеля джихада".

За последний год, с октября 2017 года, израильскими военными было уничтожено 15 туннелей ХАМАСа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Министр обороны Авигдор Либерман написал в своем аккаунте в социальной сети Твиттер: "Мы ни на минуту не прекращаем работать, как над землей, так и под ней. Террористический туннель, который мы уничтожили сегодня утром, это еще один туннель, который не будет использоваться ХАМАСом в следующем военном конфликте. Каждый день нас приближает к окончательному разрешению проблемы туннелей".

В 10:06-10:07, во время проведения операции по уничтожению туннеля, в населенных пунктах около границы сектора Газы сработали сирены "Цева адом". Сирену слышали жители Нетивота, поселков в региональных советах Сдот Негев и Шаар а-Негев.

Была задействована система ПРО "Железный купол".

Примерно через полчаса после этого инцидента пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что "Железный купол" был задействован по ошибке: обстрела не было.

Отметим, что в течение последних почти двух месяцев не зафиксировано ни одного ракетного обстрела из Газы. При этом на границе сектора постоянно происходят столкновения между участниками "марша возвращения", инициированного террористической организацией ХАМАС, и израильскими военными. Участники "марша" предпринимают попытки прорыва границы и запускают в сторону израильской территории воздушные змеи и воздушные шары с привязанными к ним взрывными устройствами и емкостями с легковоспламеняющейся жидкостью. Это примитивное оружие доказало свою эффективность: были выжжены сотни гектаров полей и лесов.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 октября 2018 г.
"Железный купол" был ошибочно задействован после сирены "Цева адом" около границы Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 августа 2018 г.
ЦАХАЛ атаковал туннели на территории сектора
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июля 2018 г.
Либерман: мы уничтожили атакующие туннели ХАМАСа и склады боеприпасов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2018 г.
ЦАХАЛ уничтожил два туннеля ХАМАС. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2018 г.
ЦАХАЛ объявил об уничтожении еще одного "туннеля террора" в Газе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июня 2018 г.
ВВС ЦАХАЛа уничтожили "морской" туннель ХАМАС. ВИДЕО





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 11 октября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018