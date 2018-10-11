ЦАХАЛ уничтожил очередной туннель ХАМАСа. ВИДЕО

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает об уничтожении туннеля, проложенного из района Хан-Юнис на юге сектора Газы через границу с Израилем. Протяженность туннеля на территории Израиля составляла 200 метров.

В общей сложности протяженность туннеля составляла около километра. Сообщается, что в туннеле были проведены электричество и телефонная связь.

Туннель, продолженный с целью совершения терактов в Израиле, был уничтожен инженерными средствами на израильской территории.

Накануне утром ЦАХАЛ ввел ограничения для движения гражданского транспорта по дорогам около границы с Газой. Очевидно, это было связано с операцией по уничтожению "туннеля джихада".

За последний год, с октября 2017 года, израильскими военными было уничтожено 15 туннелей ХАМАСа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Министр обороны Авигдор Либерман написал в своем аккаунте в социальной сети Твиттер: "Мы ни на минуту не прекращаем работать, как над землей, так и под ней. Террористический туннель, который мы уничтожили сегодня утром, это еще один туннель, который не будет использоваться ХАМАСом в следующем военном конфликте. Каждый день нас приближает к окончательному разрешению проблемы туннелей".

В 10:06-10:07, во время проведения операции по уничтожению туннеля, в населенных пунктах около границы сектора Газы сработали сирены "Цева адом". Сирену слышали жители Нетивота, поселков в региональных советах Сдот Негев и Шаар а-Негев.

Была задействована система ПРО "Железный купол".

Примерно через полчаса после этого инцидента пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что "Железный купол" был задействован по ошибке: обстрела не было.

Отметим, что в течение последних почти двух месяцев не зафиксировано ни одного ракетного обстрела из Газы. При этом на границе сектора постоянно происходят столкновения между участниками "марша возвращения", инициированного террористической организацией ХАМАС, и израильскими военными. Участники "марша" предпринимают попытки прорыва границы и запускают в сторону израильской территории воздушные змеи и воздушные шары с привязанными к ним взрывными устройствами и емкостями с легковоспламеняющейся жидкостью. Это примитивное оружие доказало свою эффективность: были выжжены сотни гектаров полей и лесов.





