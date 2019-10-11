ЦК "Ликуда", предложение НДИ и раскол "Ямина". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Когда в 2016 году, меньше чем через год после выборов в Кнессет 20-го созыва, Биньямин Нетаниягу решил провести выборы главы "Ликуда", Гидеон Саар, который уже тогда видел себя преемником Нетаниягу, отказался в них участвовать. "Это кукольный театр, а я в кукольных спектаклях стараюсь участия не принимать", – сказал тогда Саар. Три года спустя складывается впечатление, что кукольный театр надоедает все большему числу ликудников. Лишь несколько сотен их (в "Ликуде" говорят 500, в СМИ, для которых это мероприятие было закрыто, пишут про 200 человек) пришли вечером в четверг, 10 октября, в "Ганей Тааруха", чтобы подтвердить свою верность премьер-министру. Нетаниягу, сам не явившийся на мероприятие, видимо чтобы не видеть пустые кресла, в данном случае не нуждался в массовости. Сомнительное большинство, утвердившее единственность его кандидатуры на пост премьер-министра, столь же весомо, как если бы в голосовании приняли участие все три с половиной тысячи членов ЦК партии.

Нетаниягу получил некую гарантию того, что в "Ликуде" не вспыхнет путч с целью отстранить его от руководства партией. И все же теория о том, что президент Реувен Ривлин вместе с его закадычным другом Гидеоном Сааром готовы использовать любую возможность для того, чтобы устранить Нетаниягу, не умерла. Реакция Саара на пробный шар, брошенный Нетаниягу, лишь пробудила к жизни эти страхи. "Я готов", – заявил Саар в ответ на слова Нетаниягу о намерении объявить праймериз. Если Нетаниягу и получил некий кредит спокойствия в собственной партии, то к главной цели – формированию правительства решение ЦК "Ликуда" не приблизило нас ни на миллиметр, а скорее напротив. ""Ликуд" не войдет ни в одно правительство, которое всю каденцию иди хотя бы часть ее не будет возглавлять Биньямин Нетаниягу", – постановили ликудники и подтолкнули страну еще на шаг к третьим выборам за год. На сегодняшний день именно это требование о ротации с Нетаниягу без связи с итогами слушаний у юридического советника правительства (об этом ниже), является препятствием на пути создания правительства.

В "Кахоль Лаван" молчат и ждут пока до них дойдет очередь не преуспеть при формировании правительства. 28 дней, которые они возможно получат от президента, будут необходимы им для того, чтобы ответить на один кардинальный вопрос: соглашаться ли на тот или иной компромисс, в рамках которого они нарушат данное избирателям слово и войдут в правительство, во главе которого хотя бы часть времени будет находиться Биньямин Нетаниягу. От ответа на этот вопрос в большой степени будет зависеть, что нас ждет: новые выборы или какое-то правительство. От этого будет зависеть и будущее "Кахоль Лаван". Каким бы ни было решение, можно предположить, что "Кахоль Лаван", как и остальные игроки, примет его в последнюю секунду.

Партия "Наш дом Израиль" представила, как и обещала, свой список предложений. Большой новизны в нем не было, да ее никто особо и не ждал. Либерман обозначил параметры необходимых компромиссов: от "Ликуда" требуется отказаться от партнеров по правому блоку, от "Кахоль Лаван" – от вето на "частичное" премьерство Нетаниягу. В "Ликуде" пока не готовы даже обсуждать этот вопрос, однако можно предположить, что компромисс будет возможен. В 2013 году Нетаниягу уже оставил ультраортодоксов в оппозиции, найдя точку опоры в братском союзе Лапида и Беннета. На сей раз ситуация сложнее и личные ставки премьера выше. Но если такой компромисс последует, то лишь при условии согласия "Кахоль Лаван" на ротационное правительство с Нетаниягу на основе предложений президента. Круг замкнулся.

Требование НДИ и "Кахоль Лаван" начать переговоры о повестке дня – это не более чем прозрачная попытка развалить блок союзников Нетаниягу. Очевидно, что если такие переговоры начнутся, то они неизбежно приведут к соглашениям, которые неприемлемы для "Яадут а-Тора" или для "Ямина". А до тех пор, пока Нетаниягу и эти партии хранят взаимную верность, премьер-министр в относительной безопасности.

Мало кто помнит, но в начале уходящей недели завершились слушания у юридического советника правительства по делам премьер-министра. Результаты, разумеется, еще неизвестны, но публикации во всех СМИ свидетельствуют о том, что адвокаты премьер-министра не представили обвинению новые, сокрушительные доказательства того, что ничего не было, а поэтому ничего нет. Речь шла в основном о попытке изменить юридическую трактовку уголовных дел премьер-министра. Окажется ли этого достаточно, чтобы через полтора-два месяца с премьер-министра были сняты все подозрения? Мало кто в это действительно верит.

В то время, когда крупные партии продолжают попытки сдвинуть с места процесс формирования коалиции, блок "Ямина" завершил запланированный процесс развода и превращения в "А-Ямин а-Хадаш (Нафтали Беннет, Айелет Шакед, Матан Кахана, причем именно в такой иерархии) и "Байт Иегуди – Ихуд Леуми" (Рафи Перец, Бецалель Смотрич, Моти Йогев, Офир Софер). Однако не исключено, что речь идет о промежуточном этапе. В политических кругах все громче говорят о возможности присоединения Беннета и Кахана к "Ликуду". На минувшей неделе сообщалось, что в отношениях Нетаниягу и Беннета наступило заметное улучшение, и вероятность присоединения части фракции "Ямина" к "Ликуду" вполне реальна. Правящей партии это даст позицию крупнейшей фракции в Кнессете, а Беннету – позицию для борьбы за пост главы "Ликуда", когда он станет вакантным. Айелет Шакед остается персоной "нон грата" в партии, возглавляемой Нетаниягу, однако можно предположить, что и она продолжит искать дорогу в "Ликуд". Немногим рискуя, можно предположить, что партия "Новых правых" приближается к своему исчезновению. Вопрос о том, имеет ли право на существование правая идеологическая партия между "Ликудом" и "Оцма Иегудит", остается открытым.





