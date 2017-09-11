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В Израиле

Суд освободил мужа от выплаты алиментов избивавшей его жене

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 07:51 блог версия для печати

Раввинатский суд Иерусалима принял решение освободить мужа от уплаты алиментов в связи отказом жены дать ему развод и с насилием с ее стороны.

Мужчина ушел из дома около 2,5 лет назад, заявив, что больше не готов терпеть агрессивное поведение жены. Тогда суд обязал его платить супруге алименты.

Несколько месяцев назад суд принял его иск о разводе и обязал супругу принять разводное письмо ("гет").

После того, как женщина категорически отказалась разводиться, судьи лишили ее алиментов и обязали вернуть те деньги, которые муж выплачивал ей в течение 2,5 лет, сообщает портал ynet.



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