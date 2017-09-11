Рассекречена информация о деятельности агента полиции Антона Романа

В понедельник, 11 сентября, была разрешена к публикации информация о деятельности тайного агента полиции Романа Антона, который был найден убитым 15 июня 2017 года.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что благодаря деятельности агента удалось предотвратить взрыв в многоэтажном доме в Ашдоде, серию заказных убийств, которые планировалась осуществить в многолюдных местах.

В сообщении говорится, что в прошлом месяце полиция арестовала 12 членов преступных кланов, действующих в округе Шфела. Их задержание, подчеркивают в полиции, стало возможно благодаря успешной работе сотрудников отдела разведки и сбора информации, которым удалось в конце 2016 года завербовать Романа Антона, члена криминального клана Лави.

Благодаря агенту в феврале 2017 года была сорвана попытка убийства лидера одной из криминальных группировок. Согласно плану, "киллеры" должны были установить мощное взрывное устройство, приводимое в действие дистанционно, в лобби многоэтажного здания в Ашдоде. Взрывное устройство, содержащие несколько килограммов взрывчатки и поражающих элементов, было спрятано в цветочном горшке.

В доме, в котором должен был произойти взрыв, проживают десятки семей, а рядом с ним - находится школа. Если бы преступникам удалось реализовать свой план, в "криминальном теракте" пострадали десятки взрослых и детей. Исполнители, включая Антона Романа, были задержаны в момент, когда они забирали бомбу в порту Ашдода.

После того, как 24 февраля был убит Артур Аркалян, члены группировки Лави приступили к разработки плана мести за его смерть.

Ответственным за исполнение этого плана был назначен Роман Антон. Антону было предложено за ликвидацию лидера группировки, действующей на юге Израиля, 150 тысяч шекелей и еще по 50 тысяч шекелей - за каждого "телохранителя". Группировка обеспечила Романа и входивших в его группу "боевиков" формой, похожей на форму полицейского спецназа, и автомобиль. Незадолго до покушения, полиция задержала киллеров.

За пять месяцев Роман Антон выполнил около 40 заданий полиции, собрал необходимые улики против членов криминального клана и помог предотвратить серию "криминальных терактов".

15 июня 43-летний Роман Антон был обнаружен в бессознательном состоянии на обочине шоссе № 411, недалеко от промышленной зоны Реховота. Прибывшие на место происшествия парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть. Экспертиза установила, что в мужчину было выпущено несколько десятков пуль. Некоторые ранения оказались смертельными. 16 июня полиция Израиля сообщила о задержании пяти человек по подозрению в причастности к убийству Антона.

Пресс-служба полиции сообщает, что во вторник, 12 сентября, будет подано обвинительное заключение против убийц агента Романа Антона. В четверг, 14 сентября, обвинительные заключения будут предъявлены другим задержанным в рамках этого дела.





