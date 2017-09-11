Пятый допрос главы МВД Арье Дери продолжался семь часов

Около 17:30 министр внутренних дел Арье Дери покинул кабинет следователя подразделения "Лахав-433" в Лоде. Пятый допрос министра продолжался семь часов.

Арье Дери подозревается в отмывании денег и мошенничестве. Следствие проверяет подозрения, согласно которым министр перевел сотни тысяч шекелей из государственной казны некоммерческим организациям, принадлежащим членам его семьи.

Последний раз следователи допрашивали Арье Дери 8 августа. В отделении полиции он и его супруга Яффа провели более шести часов. Тогда в отношении главы ШАС возникли подозрения в получении им взятки. Ранее полиция трижды допрашивала Дери по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и обмане общественного доверия. Подозрения во взяточничестве более тяжелые.

Новое дело Дери касается деятельности организации "Мифалот симха", возглавляемой женой министра внутренних дел, а также финансирования недвижимости, приобретенного Арье Дери в последние годы в Иерусалиме и поселке Сафсуфа на севере страны.