Арье Дери допрашивают в подразделении "Лахав-433"

В понедельник, 11 сентября, министра внутренних дел Арье Дери в пятый раз допрашивают в подразделении полиции "Лахав-433" в Лоде по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.

Согласно подозрению, Дери перевел сотни тысяч шекелей из государственной казны в некоммерческие организации, принадлежащие его семье.

Четвертый допрос министра и его супруги Яффы 8 августа продолжался более шести часов.

Тогда в отношении главы ШАС возникли подозрения в получении им взятки. Ранее полиция трижды допрашивала Дери по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и обмане общественного доверия. Подозрения во взяточничестве более тяжелые.

Новое дело Дери касается деятельности организации "Мифалот симха", возглавляемой женой министра внутренних дел, а также финансирования недвижимости, приобретенного Арье Дери в последние годы в Иерусалиме и поселке Сафсуфа на севере страны.