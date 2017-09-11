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В Израиле

Арье Дери допрашивают в подразделении "Лахав-433"

время публикации: 11:22 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
Арье Дери допрашивают в подразделении "Лахав-433"

В понедельник, 11 сентября, министра внутренних дел Арье Дери в пятый раз допрашивают в подразделении полиции "Лахав-433" в Лоде по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.

Согласно подозрению, Дери перевел сотни тысяч шекелей из государственной казны в некоммерческие организации, принадлежащие его семье.

Четвертый допрос министра и его супруги Яффы 8 августа продолжался более шести часов.

Тогда в отношении главы ШАС возникли подозрения в получении им взятки. Ранее полиция трижды допрашивала Дери по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и обмане общественного доверия. Подозрения во взяточничестве более тяжелые.

Новое дело Дери касается деятельности организации "Мифалот симха", возглавляемой женой министра внутренних дел, а также финансирования недвижимости, приобретенного Арье Дери в последние годы в Иерусалиме и поселке Сафсуфа на севере страны.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 августа 2017 г.
СМИ: полиция допросит Арье Дери по подозрению в получении взятки







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