ЦАХАЛ нанял гражданскую компанию для отыгрывания ролей ХАМАСа и "Хизбаллы" на учениях

Армия обороны Израиля обратилась к услугам частной гражданской компании в сфере безопасности для создания "красных" отрядов, которые будут играть роль врага на учениях боевых частей.

На инструктаже, проведенном командованием сухопутных войск, журналистам сообщили, что сотрудники компании, демобилизованные военные, будут изображать на учениях группы боевиков террористических организаций ХАМАС и "Хизбалла".

"Красные" подразделения получат соответствующие обмундирование и символику, вооружения и оборудование. Среди прочего они будут вооруженны противотанковыми ракетами, автоматами Калашникова, ракетными установками, средствами, имитирующими туннели, дельтапланами и т.д.