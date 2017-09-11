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В Израиле

Задержан водитель, "летевший" со скоростью 203 км/ч

время публикации: 10:17 | последнее обновление: 10:17 блог версия для печати фото
Задержан водитель, "летевший" со скоростью 203 км/ч

Сотрудники дорожной полиции, проводившие рутинное патрулирование на шоссе номер 90 в районе Рош-Пины, задержали таксиста, разогнавшего свой автомобиль до скорости 203 км/ч.

33-летний водитель, житель севера страны, имеет в своем резюме более 25 нарушений ПДД, последним из которых было существенное превышение скорости.

Таксист рассказал полицейским, что торопился, поскольку должен был улетать за границу, и предъявил билеты на самолет. Он был задержан и доставлен в суд для продления ареста. Также нарушитель был на 30 дней лишен водительских прав.

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