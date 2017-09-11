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В Израиле

Четверо палестинских арабов признаны виновными в непредумышленном убийстве Александра Левловича

время публикации: 13:18 | последнее обновление: 13:21 блог версия для печати фото
Причастные к гибели Александра Левловича в суде

В понедельник, 11 сентября, в рамках досудебной сделки четверо палестинских арабов были признаны виновными в непредумышленном убийстве Александра Левловича.

Напомним, что в ночь на 14 сентября 2015 года в Иерусалиме на улице Ашер Винер (на границе между восточным Тальпиотом и районом Рамат Рахель, недалеко от арабской деревни Сур Бахер) произошло ДТП, ставшее следствием "каменной атаки". В результате аварии погиб 64-летний Александр Левлович, еще два человека пострадали.

21 ноября 2016 года 19-летний Абд Дауиат, главный обвиняемым по этому делу, в рамках досудебной сделки был приговорен к 18 годам тюремного заключения. Сделка была заключена вопреки возражению семьи Левловича.

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