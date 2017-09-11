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В Израиле

СМИ: Люси Дубинчик нашла в больнице свою любовь

время публикации: 22:08 | последнее обновление: 22:13 блог версия для печати фото
СМИ: Люси Дубинчик нашла в больнице свою любовь

Израильские СМИ сообщили о помолвке актрисы Люси Дубинчик с молодым мужчиной, с которым она познакомилась в больнице.

Сайт "Ахбар а-Ир" написал, что избранником актрисы стал 37-летний Хагай Фокс. Хагай разведен, проживает в Рамат-Гане.

Люси Дубинчик не делает секрета из помолвки. В свой Instagram она выложила фотографию вместе с Хагаем.

Люси Дубинчик была доставлена в больницу "Ихилов" вечером 1 августа после того, как она выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже здания в Яффо. Несколько недель назад ее перевели в ортопедическое отделение.

שבוע טוב ❤️

Публикация от lucy dubinchik (@lucydubinchik)

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