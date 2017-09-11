В Нешере взорван легковой автомобиль: тяжело ранен один человек

На улице Дерех а-Шалом в Нешере прогремел взрыв. По всей видимости, взрывное устройство находилось в легковом автомобиле. После взрыва vfibyf загорелась.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила, что в 16:35 в телефонную службу поступило сообщение о взрыве на улице Дерех а-Шалом в Нешере. Звонивший сообщил, что в машине находится, как минимум, один человек.

Парамедики, прибывшие на место происшествия сообщили, что в автомобиле был мужчина приблизительно 22-лет. Он получил тяжелые множественные травмы и был доставлен в больницу "Рамбам" в Хайфе.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования. В следственных органах склоняются к тому, что речь идет об инциденте на криминальной почве.





