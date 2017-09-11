Прогноз погоды на 11 сентября: солнечно и очень жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 11 сентября, будет солнечно и очень жарко. Температура воздуха выше, чем вчера, и выше среднесезонной. В утренние часы дымка на побережье Средиземного моря, высокая влажность.

В Иерусалиме – 26-35 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 31-42. В Беэр-Шеве – 22-38, в Мицпе-Рамоне – 23-35, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 20-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-40, на Голанских высотах – 21-37.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

Во вторник – без существенных изменений, очень жарко. В среду жара немного спадет. В четверг ожидается существенное понижение температуры.