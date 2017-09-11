Лидер религиозной общины в Бней-Браке признан виновным в изнасиловании

В понедельник, 11 сентября, раввин общинной синагоги в Бней-Браке был признан виновным в сексуальных преступлениях в отношении девушки, являющейся членом общины, которую он возглавляет.

Отмечается, что подсудимый вступил в сексуальную связь с девушкой по ее согласию. Однако, поскольку она находилась у него в подчинении, это квалифицируется как изнасилование. Кроме того, установлено, что подсудимый добился близости с потерпевшей с помощью мошенничества.

В общей сложности раввин признан виновным в четырех эпизодах изнасилования и пяти эпизодах сексуальных домогательств в отношении девушки.

Согласно решению суда, мужчина использовал свой статус и знакомство с семьей девушки, чтобы совершить преступление в отношении нее.