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В Израиле

Лидер религиозной общины в Бней-Браке признан виновным в изнасиловании

время публикации: 15:25 | последнее обновление: 15:28 блог версия для печати фото
Лидер религиозной общины в Бней-Браке признан виновным в изнасиловании

В понедельник, 11 сентября, раввин общинной синагоги в Бней-Браке был признан виновным в сексуальных преступлениях в отношении девушки, являющейся членом общины, которую он возглавляет.

Отмечается, что подсудимый вступил в сексуальную связь с девушкой по ее согласию. Однако, поскольку она находилась у него в подчинении, это квалифицируется как изнасилование. Кроме того, установлено, что подсудимый добился близости с потерпевшей с помощью мошенничества.

В общей сложности раввин признан виновным в четырех эпизодах изнасилования и пяти эпизодах сексуальных домогательств в отношении девушки.

Согласно решению суда, мужчина использовал свой статус и знакомство с семьей девушки, чтобы совершить преступление в отношении нее.

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