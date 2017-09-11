На аэродроме Сде-Дов самолет военной разведки столкнулся на дорожке с пассажирским самолетом

Два офицера ВВС ЦАХАЛа в званиях старшего лейтенанта и капитана были приговорены к трем дням военной тюрьмы за инцидент, в результате которого управляемый ими самолет военной разведки "Цофит" столкнулся с пассажирским самолетом компании "Айт".

Как сообщает "Исраэль а-Йом", инцидент произошел в четверг, 7 сентября, на аэродроме Сде-Дов в Тель-Авиве, используемом как военной, так и гражданской авиацией.

Столкновение произошло, когда военный самолет выруливал на взлетную полосу и по касательной прошелся крылом по боку гражданского самолета.

Командование ВВС проводит расследование причин аварии. Согласно предварительным данным, столкновение было обусловлено невнимательностью экипажа военного самолета и несоблюдением им правил безопасности.