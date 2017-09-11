В понедельник, 11 сентября, БАГАЦ отклонил иск о работе общественного транспорта по субботам.

Иск был отменен в соответствии с договоренностью между государством и истцами с тем, чтобы истцы могли обратиться с официальным прошением в министерство транспорта.

Если их прошение будет отклонено, они вновь смогут подать иск в БАГАЦ.

Иск был подан депутатом Кнессета Тамар Зандберг (МЕРЕЦ) и движением "Исраэль хофшит" ("Свободный Израиль").

5 сентября государственная прокуратура заявила БАГАЦу, что иск следует отклонить, так как есть маршруты, которые работают по субботам, и запуск маршрутов в этот день недели осуществляется лишь тогда, когда в этом есть жизненная необходимость.

В ответе было сказано, что возможно подать детальные прошения о запуске маршрутов.