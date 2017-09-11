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В Израиле

Штаб по борьбе с террором обновил рекомендации для туристов перед праздниками

время публикации: 15:56 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото
Штаб по борьбе с террором обновил рекомендации для туристов перед праздниками

Штаб по борьбе с террором опубликовал рекомендации для израильтян, планирующих поездки за границу в период осенних праздников. Предупреждения касаются 28 стран, в том числе и тех, которые пользуются большой популярностью у израильских туристов.

В сообщении отмечается, что речь идет не о новых предупреждениях, а об уточнении списка стран на основе оперативной оценки ситуации.

Специалисты по безопасности отмечают высокую мотивацию террористических групп, в первую очередь "Исламского государства", в осуществлении успешных атак в ближневосточных странах: Турции, Иордании и Египте. Кроме того, "Исламское государство" заинтересовано в атаках на территории западных государств, входящих в антитеррористическую коалицию.

Во время поездки в страны Западной Европы израильтянам рекомендуется проявлять бдительность в людных местах, которые могут стать целью террористической атаки, таких как: туристические достопримечательности, стадионы, культурные, развлекательные и торговые центры, гостиницы, аэропорты, вокзалы и транспортные узлы. В чрезвычайных ситуациях рекомендуется строго следовать рекомендациям сотрудников местных правоохранительных органов и служб безопасности.

Израильтянам рекомендуется отказаться от поездок на Синайский полуостров, риск пребывания на котором - "первого уровня" (высокая конкретная угроза). При этом на остальной части Египта сохраняется "третий базовый уровень угрозы".

Сохраняется высокий уровень угрозы для израильских туристов в Турции. В Штабе подчеркивают, что несмотря на усилия местных спецслужб по предотвращению терактов, для израильских граждан существует высокий уровень опасности по всей стране.

Израильтянам следует воздержаться от посещения Иордании. Штаб по борьбе с террором напоминает, что инцидента с убийством гражданина Иордании охранником израильского посольства, стал причиной нового витка напряженности между нашими странами и роста антиизраильских настроений. Израильское посольство в Аммане по-прежнему не работает.

Также не рекомендуется посещать остров Минданао, на юге Филиппинского архипелага, где сохраняется высокий уровень террористической угрозы.

Штаб по борьбе с террором подчеркивает, что в соответствии с законом о предотвращении инфильтрации категорически запрещено посещать вражеские государства: Сирию, Ирак (в том числе и Курдистан), Иран, Ливан, Йемен и Саудовскую Аравию. Также штаб по борьбе с терроризмом предостерегает от поездок в страны, граничащие с вражескими государствами, и в регионы, где ведутся боевые действия (особенно в Ливию, Судан, Сомали) в свете угрозы терактов-похищений.

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